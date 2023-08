Wer flexibel Päckchen und Pakete verschicken oder abholen möchte, hat nun neue Möglichkeiten: Die DHL Group, wie sich die Deutschen Post AG seit dem 1. Juli nennt, nimmt eine neue Packstation mit 128 Fächern im Industriegebiet in Singen in Betrieb. Die neue Packstation steht in der Industriestraße 18 – also wenige Meter von dem Ort entfernt, wo bis vor drei Jahren noch eine eigene Filiale war, für die es bisher keinen Ersatz gibt. Die Packstation sei an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich, teilt Pressesprecher Marc Mombauer mit.

Die inzwischen sieben Packstationen in der Stadt sollen demnach dazu beitragen, den CO 2 -Ausstoß sowie den Verkehr innerhalb von Städten zu mindern. „Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart“, so der Pressesprecher. Das liege daran, dass die Zustellerinnen und Zusteller pro Stopp an der jeweiligen Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen können. Was er nicht extra erwähnt: Das spart der Post natürlich auch Zeit und Geld.

Post plagt weiterhin Personalmangel

Doch während in diesem Bereich ausgebaut wird, tut sich die Deutsche Post mit ihren Filialen schwer – schon länger plagt das Unternehmen an vielen Standorten der Personalmangel. Um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuwerben, greift das Postunternehmen mitunter zu kuriosen Mitteln.

So steht es um die Versorgung in Singen Neben der Postbank mit Postagentur in der Erzberger Straße gibt es in der Singener Innenstadt seit Januar dieses Jahres zusätzlich eine Filiale in der Scheffelstraße 5. Kunden können auch hier sämtliche Post- und Paketdienstleistungen in Anspruch nehmen. Laut Pressesprecherin Jasmin Derflinger habe sich die Zahl der Verkaufsstellen und Paketannahmepunkte in den vergangenen 20 Jahren bundesweit mehr als verdoppelt. Eine Übersicht über die Entwicklung der Angebote in Baden-Württemberg in den vergangenen zehn Jahren zeigt, dass die Zahl der Partnerfilialen konstant geblieben ist, während die Zahl der Postbanken und Verkaufspunkte deutlich abgenommen hat. Zum Vergleich: Die Zahl der Paketshops und Packstationen mit je über 1000 neuen Filialen und Standorten hat in zehn Jahren deutlich zugenommen.

Für Aufregung sorgte in Singen etwa die Schließung der Postagentur in der Lessingstraße in der Nordstadt. Die Postagentur wurde nicht von der Deutschen Post direkt betrieben, sondern über ein Partnermodell. Gertrud Homburger aus Tengen hat die Filiale 15 Jahre lang betrieben, bis sie die Kosten der angemieteten Räume nicht mehr stemmen konnte.

Nachdem die Agentur Mitte Februar geschlossen wurde, hat die Deutsche Post zunächst nach einem neuen Partner in der Singener Nordstadt gesucht – denn die Post ist wegen der Einwohnerzahl gesetzlich verpflichtet, hier eine Filiale zu betreiben. Da diese Suche erfolglos geblieben ist, hat sich das Unternehmen um einen eigenen Standort für eine Filiale in der Singener Nordstadt bemüht. Die wurde in der Widerholdstraße 22 gefunden – nur unweit von der alten Post entfernt.

Seit Mitte Juni hängen handgeschriebene Öffnungszeiten an der neuen Post in der Widerholdstraße aus. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern: Die Deutsche Post sucht weiterhin nach Personal. | Bild: Graziella Verchio

Eingeschränkte Öffnungszeiten in der Nordstadt bleiben

Bereits seit dem 15. Juni hat diese neue Filiale geöffnet. Doch die Sache hat noch einen Haken: Die Filiale hat nur wenige Stunden unter der Woche geöffnet. „Tatsächlich ist es so, dass wir für diesen Standort noch auf Personalsuche sind“, antwortet Pressesprecherin Jasmin Derflinger auf Rückfrage des SÜDKURIER. Daher bleibe es erst einmal bei den eingeschränkten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr.