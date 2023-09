Neue Hospizbegleiterinnen für den ambulanten Hospizdienst Horizont sind bereit für ihre Aufgabe, wie von Sonja Brüstle-Müller als Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Horizont in einer Pressemitteilung der Einrichtung berichtet. „Der ambulante Hospizdienst Horizont freut sich über Verstärkung“, so Brüstle-Müller. Ende Juni haben acht engagierte Frauen erfolgreich den Qualifizierungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen abgeschlossen.

In einem intensiven halben Jahr haben sich die Teilnehmerinnen – wie es in der Pressemitteilung heißt – mit ihren eigenen Erfahrungen und Gefühlen zu den Themen Sterben, Tod, Verlust und Trauer auseinandergesetzt. In einem nächsten Schritt sei es um die Vorbereitung auf die achtsame Begleitung von schwererkrankten, sterbenden Menschen und ihren An- und Zugehörigen gegangen.

Durch Fachvorträge, Übungsaufgaben und Rollenspiele seien die ehrenamtlichen Kräfte durch kompetente Kursleiterinnen und Referenten aus den Bereichen der Hospizarbeit und Palliative Care für ihren Einsatz als ehrenamtliche Begleiter vorbereitet worden. Wissensinhalte zu Kommunikation, Bedürfnisse Sterbender, Demenz, Spiritualität, Trauer, Palliativmedizin und palliativen Pflege wurden vermittelt. „Gemeinsam mit den Kursleiterinnen konnten die Teilnehmerinnen in großer Offenheit, mit Selbstreflexion und Engagement den Weg zu einer hospizlichen Haltung eingeschlagen“, so Brüstle-Müller. Durch diesen gemeinsamen Weg sei ein guter und intensiver Zusammenhalt in der Gruppe gewachsen.

In einem feierlichen Rahmen wurden den Teilnehmerinnen durch Iris Eggensberger, Leiterin des stationären Hospizes und des ambulanten Hospizdienstes, die Zertifikate überreicht. Eggensberger begrüßte die neuen ehrenamtlichen Begleiterinnen in der sorgenden Gemeinschaft des ambulanten Hospizdienstes und dankte den beiden Leiterinnen des Kurses, Sonja Brüstle-Müller und Susanne Grimm.