Bei den neu installierten Kölner Tellern vor dem Singener Bahnhof handelt es sich um keine kulinarische Spezialität, sondern um eine besondere Form der Verkehrsschwelle. Diese Verkehrshindernisse sind in der rheinischen Metropole allgegenwärtig und werden seit Kurzem auch in Singen eingesetzt. Dazu hat die Stadtverwaltung bereits eine Reihe dieser Teller am Bahnhof installiert, um blinden und sehbehinderten Menschen entgegenzukommen.

Genauer werden Kölner Teller verwendet, um den Verkehr auf Straßen zu verlangsamen, insbesondere in der Nähe von Schulen oder Kindergärten. Dabei handelt es sich um flache, runde Metallteller, die wie Geschwindigkeitsrampen wirken und Fahrzeuge zwingen, langsamer zu fahren. Der Name leitet sich einfach von ihrer tellerähnlichen Form ab. Die ersten Kölner Teller wurden an der Anlegestelle der Fähre von Köln-Langel nach Leverkusen-Hitdorf installiert, nachdem Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in den Rhein gestürzt waren.

Zunächst nur eine Doppelreihe eingebaut

In Singen werden diese Kölner Teller erstmals in der Bahnhofstraße verwendet. Eine Doppelreihe davon wurde vor Kurzem vor dem Bahnhof angeklebt. Marc Schipke, Verkehrsplaner der Stadtverwaltung Singen, erklärte in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass die Installation einer zweiten solchen Reihe geplant war. Die Stadtverwaltung geht im Moment aber davon aus, dass eine Reihe genügt. An beiden Seiten wurden außerdem zwei Meter breite Lücken gelassen, um Fahrradfahrern einen problemlosen Durchgang zu ermöglichen.

Singen Von der Bushaltestelle ins Krankenhaus: Überholmanöver können teuer werden Das könnte Sie auch interessieren

Verkehrsbremse und Sehhilfe

Als Grund für die Installation gab die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung an, dass sich „nach dem Ausbau der Bahnhofstraße die Blinden und Sehbehinderten beim Queren der Busspur nicht ausreichend geschützt fühlten“. Das auffallende Geräusch, das Autos beim Darüberfahren erzeugen, soll Menschen mit einer Seh-Einschränkung eine weitere Orientierung bieten. Die Stadtverwaltung habe Alternativen geprüft, diskutiert und sich schließlich für den Einbau der Kölner Teller entschieden.

Singen Sagen sie mal, Herr Ammon, was haben Sie noch nicht erreicht? Doch mit 71 soll bald Schluss sein Das könnte Sie auch interessieren

Dieter Johne, der Behindertenbeauftragte des Landkreises Konstanz, hat den Einbau verfolgt und äußert sich zum Plan: „Inklusion ist beim Bau von besonderer Bedeutung, daher begrüße ich Maßnahmen dieser Art. Ob dies jedoch für Blinde tatsächlich eine erhebliche Hilfe darstellt, muss abgewartet werden.“