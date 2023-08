„Es tut gut, so etwas in der Stadt Singen zu haben“, erklärte der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler laut einer Pressemitteilung des Gesundheitsverbunds bei der Eröffnung der neuen Gedenkstelle für Sternenkinder auf dem Waldfriedhof. Etwas oberhalb der Urnenmauer und unterhalb der Kindergräber hat die Stadt Singen nach den Plänen der Singener Künstlerin Elisabeth Paul einen neuen Ort der Erinnerung geschaffen für Sternenkinder – also für jene Kinder, die den Himmel erreicht haben, noch bevor sie das Licht der Welt erblicken konnten.

Eine solche Gedenkstelle gibt es bereits seit 2002 auf dem Waldfriedhof, führte der Singener OB in seiner Ansprache aus. Doch der Ort war in die Jahre gekommen und er sei den beiden Krankenhausseelsorgern, Waltraud Reichle (katholisch) und Christoph Labuhn (evangelisch), sehr dankbar, dass sie die Initiative ergriffen und ihn um eine Neugestaltung des Trauerortes gebeten hätten. Die beiden Klinikseelsorger laden jeweils im Frühjahr und im Herbst gemeinsam mit der Frauenklinik Singen jene Eltern zu einer Gedenkfeier auf den Singener Waldfriedhof ein, die im zurückliegenden halben Jahr ihr Kind während der Schwangerschaft verloren haben.

Der Singener Oberbürgermeister hatte im vergangenen Jahr spontan die Zusage zur Neugestaltung und kompletten Finanzierung durch die Stadt Singen gegeben. Mit Elisabeth Paul wurde eine Singener Künstlerin gefunden, die sich bei der Gestaltung von Orten in einem schwierigen Themenumfeld bereits einen guten Namen gemacht hat. Sie habe sich dem Thema mit großem Respekt genähert, so Paul, ihre Raumgestaltung soll Schmerz und Trost zugleich ausdrücken. Sie dankte auch dem Team der Friedhofsverwaltung, Christian Junghans und seinen Mitarbeitern, sowie den beteiligten Firmen und den beiden Klinikseelsorgern für die gute inhaltliche Begleitung. Wolfram Lucke, Chefarzt der Singener Frauenklinik, erklärte, dass nicht selten Eltern ihre Kinder in einem frühen Stadium der Schwangerschaft verlieren. Ein würdevoller Ort der Erinnerung könne helfen, die seelischen Verletzungen zu heilen.