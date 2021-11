von Sandra Bossenmaier

Die Verhandlungen haben ein Jahr lang gedauert, nun ist das Geschäft in trockenen Tüchern: Holger Mussotter verkauft sein gleichnamiges Küchenstudio an das Balinger Möbel-Unternehmen Rogg. Mussotter hatte sich selbst auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht. Der Eigentümerwechsel vollzog sich zum 1. November.

Mitarbeiter sollen übernommen werden

„Es war eine Entscheidung der Vernunft“, erklärte Holger Mussotter beim Pressetermin im Küchenstudio. Er sei sehr froh darüber, mit dem Unternehmen Rogg einen guten Nachfolger gefunden zu haben und in dessen Hände die Geschicke des Familienunternehmens legen zu können.

Der jetzt ehemalige Geschäftsinhaber wird in einer Übergangsphase weiterhin als Berater im Unternehmen tätig sein und dem neuen Hausleiter Ralph Lederer zur Seite stehen. Denn eines liege den Beteiligten besonders am Herzen, wie sie betonen: Alles soll so weiterlaufen wie bisher. Für die Kunden ebenso wie für die 33 Mitarbeiter an den Standorten in Singen und in Ramsen in der Schweiz.

Singen Stadt Singen und die Geschäfte laden im großen Stil zum Martini-Markt und verkaufsoffenen Sonntag ein Das könnte Sie auch interessieren

„So wie die Familie Mussotter das Unternehmen in den letzten 97 Jahren geführt hat, wollen wir es weiterführen“, erklärte Alexander Ast, Geschäftsführer der Karl Rogg GmbH aus Balingen, zu der auch das gleichnamige Möbelhaus gehört.

„Wir werden hier weiterhin ein breites Sortiment anbieten, damit jeder Kunde das Passende für sich findet“, verspricht Geschäftsführer Ekkehard Gulde. Der Standort Singen passe hervorragend zum Unternehmen, schon lange habe man hier viele Kunden. Besonders reizvoll sei der gute Ruf der Firma Mussotter. Der passe hervorragend zur eigenen Philosophie des familiengeführten Unternehmens mit mehr als 800 Mitarbeitern.

Heute mehr als 800 Mitarbeiter

Unternehmensgründer Karl Rogg gründete die Firma nach deren eigenen Angaben im Jahr 1938. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er mit sechs Mitarbeitern in einem Betreib in Balingen. Heute hat das Unternehmen zwei Niederlassungen in Balingen und Reutlingen. Es beliefert nach eigenen Angaben mit täglich 60 Lastwagen Kunden in Baden-Württemberg und der Schweiz.