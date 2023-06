Die Bewässerungsanlage des Sportplatzes in Überlingen am Ried ist in die Jahre gekommen. Wie Michael Schneider, städtischer Abteilungsleiter Grün und Gewässer, im Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt informiert hat, besteht die Anlage seit den 1980ern, eine Reparatur würde sich nicht lohnen. Deshalb soll eine neue Bewässerungsanlage installiert werden. So werde der Rasenplatz eine Beregnungsanlage mit 17 Regnern erhalten.

Wie Schneider in der Sitzung mitteilte, sei für die neue Anlage des Sportplatzes sowie für die im Jahr 2020 fertiggestellte Bewässerungsanlage beim Nebenplatz eine Trennung zwischen Trinkwasseranschluss und Wassereinspeisung notwendig. An die Anlage soll daher eine Zisterne zum Speicherausgleich angekoppelt werden. Die Maßnahme soll laut Sitzungsvorlage von Anfang Juli bis Anfang September verwirklicht werden. Die Kosten belaufen sich laut Vorlage auf 143.000 Euro. Die Baumaßnahme wurde von den Stadträten einstimmig beschlossen.