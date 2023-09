Singen vor 1 Stunde

Jetzt ist Gruseln angesagt: An dieser Stelle will der Flipped Funpark erwachsen werden

Familien haben im Hegau zwei Ziele, wenn sie überdacht etwas erleben wollen: Tropilua in Hilzingen und Flipped Funpark in Singen. Warum sich die Indoor-Spielplätze nicht in die Quere kommen und was neu geplant ist.