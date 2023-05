Bücher, die in den Bestseller-Listen erscheinen, sind der Renner, auch in der Stadtbücherei. „Die Nachfrage nach Bestsellern im Bereich Belletristik ist immer besonders groß“, weiß die Leiterin der Stadtbücherei, Friederike Gerland. Deshalb startet die Stadtbücherei mit dem neuen Bestseller-Service. Bücherei-Mitarbeiterin Martina Grötzinger hat ein Auge auf die Bestseller-Liste, damit die Bücher aus der Kategorie „Romane für Erwachsene“ schnell bestellt werden können. Zu finden ist das Regal mit den gefragtesten Romanen im 1. Obergeschoss der Stadtbücherei, in der Nähe der Treppe. Gestartet wird zunächst mit 48 Titeln, doch das Angebot wird laufend ausgebaut. Aber für die Beststeller gelten Sonderausleihbedingungen. „Wir möchten, dass möglichste viele Nutzer zum Zuge kommen“, so Friederike Gerland. Deshalb können sie nur für zwei Wochen ausgeliehen werden, eine Verlängerung der Leihfrist ist nicht möglich und die Bücher können auch nicht vorbestellt werden. Die Ausleihe ist mit einem gültigen Mitgliedsausweis kostenlos.

Auch für Filmliebhaber hat die Stadtbücherei ein neues Angebot. Nutzer können nun kostenlos auf das Portal Filmfriend zugreifen. Es bietet mehr als 3500 Spiel- und Dokumentarfilme, Serienfolgen und Kurzfilme, Arthouse-Kino und mehr. Die Anmeldung erfolgt mit der Nummer des Bibliotheksausweises und dem individuellen Passwort über die Internetseite der Städtischen Bibliotheken Singen oder direkt unter www.singen.filmfriend.de. Die Bibliotheksnutzer finden jeden Monat rund 30 neue Filme und Serien auf der Plattform. Die Altersfreigabe für Kinder wird bei einer Anmeldung automatisch geprüft. Die Filme können auf TV-Geräten mit einer App für Android TV, Fire TV und Apple TV oder via Chrome-Cast gestreamt werden. Alternativ ist auch die Nutzung auf dem Computer, Tablet oder Smartphone über den Internetbrowser möglich.

Die Öffnungszeiten der Städtischen Bibliotheken Singen sind: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.