Der Schrecken soll ein Ende haben. Wenn Urs Bächler wieder frische Blumen auf die Gedenkstätte für seinen tödlich verunglückten Sohn Simon legt, wird im direkten Umfeld der Verkehr über eine neue Ampel-Anlage geregelt. Seine Trauer bleibt. Aber: „Es ist für mich eine Genutuung, dass die Unfallgefahren entschärft wurden und hoffentlich niemand mehr zu Schaden kommt“, sagt Bächler. Die neue Ampel-Anlage soll für mehr Sicherheit auf der Landesstraße Volkertshausen-Friedingen / Kreisstraße 6121 Steißlingen-Beuren sorgen. Dort hatte der 20-jährige Simon Bächler vor drei Jahren bei der Fahrt mit dem Motorrad zur Schule nach Singen durch einen schlimmen Unfall sein Leben verloren.

„Mein Sohn hat immer sehr schnell Menschen mitgenommen, so wie als Gruppenleiter der Landjugend“, beschreibt Urs Bächler. Er sieht es als symbolisch an, dass Simon auch nach seinem tragischen Ableben die Menschen mitgenommen habe, die nun dafür sorgten, dass die Kreuzung sicherer wird. „Der Unfall war eine Verkettung vieler unglücklicher Umstände“, erklärt Urs Bächler. Ein Autofahrer hatte als zweiter Unfallbeteiligter schwere Verletzungen erlitten.

Mit Hilfe einer Bedarfsampel gelangen nun Fußgänger auf einem neuen Weg, der kurz vor der Fertigstellung steht, sicher über die Landesstraße. | Bild: Tesche, Sabine

An der Kreuzung krachte es auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder heftig. „Schon vor 30 Jahren kam ein junger Familienvater mit seinem Fahrrad ums Leben. In der Folge ereigneten sich weitere schwere Unfälle, auch tödliche“, berichtet Heinz Rapp. Seit etlichen Jahren agiert er als Sprecher einer Initiative, die mit großem Nachdruck, unterlegt von mehreren tausend Unterschriften, den Bau eines Kreisverkehrs forderte.

Geh- und Radweg bald fertig

Ein Kreisel scheiterte schon an den Kosten. Mehrere Verkehrsschauen mit Behörden und Polizei erbrachten dann das Ergebnis, dass eine Ampel-Anlage eine geeignete Lösung sei, um das Sicherheitsproblem zu lösen. „Für uns war es wichtig, dass möglichst schnell etwas passiert, damit es künftig keine weiteren schweren Unfälle gibt“, erklärt Heinz Rapp. Noch vor einigen Monaten hatte er in einem SÜDKURIER-Artikel moniert, dass nichts vorwärts gehe. Die Behörden hatten zunächst erachtet, dass durch die Einrichtung einer Linksabbiegespur auf der Kreuzung auch eine größere straßenbauliche Maßnahme nötig sei. Und dies mit einem einhergehenden langwierigen Grundstückserwerb. Nun erstellten aber das Landratsamt Konstanz und die Stadt Singen in Kooperation relativ zügig eine neue Voll-Ampel-Anlage auf der Kreuzung sowie einen in der Endphase befindlichen Geh- und Radweg an der Kreisstraße am Ortseingang von Beuren in Richtung Steißlingen.

„Wir sind nun sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist. Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dass die Maßnahmen so schnell umgesetzt werden. Dabei haben die SÜDKURIER-Artikel, die immer wieder über die heikle Situation und deren Entwicklung berichteten, mächtig geholfen“, erklärt Heinz Rapp. Als entscheidend für die zügige Umsetzung wertet er es genauso wie der Beurener Ortsvorsteher Stephan Einsiedler, dass kein größerer Straßenbau und Grunderwerb nötig gewesen seien.

Kooperation bot große Vorteile

„Ich bin sehr froh, dass der Verkehr sicherer wird und auch Fußgänger und Radfahrer gefahrenfrei über die Ampel-Anlage in das Naherholungsgebiet auf der anderen Seite der Landesstraße und in Richtung Steißlingen gelangen können“, sagt Stephan Einsiedler. „Das ist eine schönes Weihnachtsgeschenk. Es war von großem Vorteil, dass die Stadt Singen, das Landratsamt Konstanz und die Thüga beim Verlegen der Leitungen zusammenarbeiteten. Dies hat es auch erheblich erleichtert, rasch Betriebe für die Umsetzung der Maßnahme zu bekommen“, so Einsiedler.

Per Tastendruck gelangen Fußgänger und Radfahrer über die Landesstraße in Richtung Beuren und Steißlingen. | Bild: Tesche, Sabine

„Wir sind als Stadtverwaltung und Gemeinderat sehr froh darüber, dass es durch Bürger-Engagement gelungen ist, die Ampelanlage zügig umzusetzen“, erklärt der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler. „Der Radweg, den die Stadt gebaut hat, trägt dabei nicht nur zur Sicherheit bei, sondern schließt auch die Radweg- und Fußwegverbindung in Richtung Steißlingen. Mit dieser Maßnahme von Land und Stadt ist eine gefährliche Kreuzung deutlich sicherer geworden“, so Häusler.