Um dem immer größer werdenden Bedarf an selbstbestimmtem Wohnen im Alter gerecht zu werden, haben die Diakonischen Dienste Singen ihr Angebot erweitert. Mit dem Neubau der Service-Wohnanlage Haus Bonhoeffer in der Singener Nordstadt entsteht eine zeitgemäße Wohnform für Senioren sowie Menschen mit Unterstützungsbedarf, wobei das individuelle Wohnen und die Selbstbestimmung im Vordergrund stehen. Gleichzeitig befinden sich die Mieter in guter Obhut, weil alle Voraussetzungen für eine professionelle Pflege und Betreuung vor Ort gegeben sind. Die Sozialstation und die Tagespflege werden noch vor Einzug der Mieter in das Haus Bonhoeffer umziehen.

Die Wohnungen: Nur noch 15 der 37 verfügbaren Ein-Zimmer-Mietwohnungen sind frei. Die 14 Zwei-Zimmer Wohnungen und die vier Drei-Zimmer Wohnungen sind vermietet. Voraussetzung für die Anmietung einer Wohnung ist die Vollendung des 75. Lebensjahres oder die Einstufung in Pflegegrad Eins oder darüber.

Nur noch 15 der 37 verfügbaren Ein-Zimmer-Mietwohnungen sind frei. Die 14 Zwei-Zimmer Wohnungen und die vier Drei-Zimmer Wohnungen sind vermietet. Voraussetzung für die Anmietung einer Wohnung ist die Vollendung des 75. Lebensjahres oder die Einstufung in Pflegegrad Eins oder darüber. Ausstattung: Dank des durchdachten Grundrisses bieten jede der 43 Quadratmeter großen Ein-Zimmer-Wohnungen einen gemütlich Wohnbereich mit Balkon, eine moderne Einbauküche und ein Bad mit rutschfestem Bodenbelag sowie eine Fußbodenheizung.

Dank des durchdachten Grundrisses bieten jede der 43 Quadratmeter großen Ein-Zimmer-Wohnungen einen gemütlich Wohnbereich mit Balkon, eine moderne Einbauküche und ein Bad mit rutschfestem Bodenbelag sowie eine Fußbodenheizung. Die Lage: Das Haus Bonhoeffer steht in der Singener Nordstadt mitten im Grünen auf dem Gebiet Remishofer Zelgle in direkter Nachbarschaft zur Stiftung Liebenau und dem Kindergarten St. Lucia. Ein Nahversorgungszentrum ist geplant. Im Erdgeschoss der Wohnanlage befinden sich das Büro der Sozialstation, die Räume der Tagespflege und die Begegnungsstätte.

Das Haus Bonhoeffer steht in der Singener Nordstadt mitten im Grünen auf dem Gebiet Remishofer Zelgle in direkter Nachbarschaft zur Stiftung Liebenau und dem Kindergarten St. Lucia. Ein Nahversorgungszentrum ist geplant. Im Erdgeschoss der Wohnanlage befinden sich das Büro der Sozialstation, die Räume der Tagespflege und die Begegnungsstätte. Der Einzugstermin: Ab Mitte Oktober werden die ersten Mieter in die Wohneinheit A einziehen können. Die Einheiten B und C werden voraussichtlich Mitte November und Mitte Dezember bezugsfertig sein.

Ab Mitte Oktober werden die ersten Mieter in die Wohneinheit A einziehen können. Die Einheiten B und C werden voraussichtlich Mitte November und Mitte Dezember bezugsfertig sein. Lebensqualität: Für mehr Lebensqualität sorgt, neben den Wohnungen selbst, die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten treffen und soziale Kontakte pflegen zu können. Hierfür gibt es beispielsweise die 158 Quadratmeter große Begegnungsstätte, in der man auch gemeinsam essen oder feiern kann und ein Veranstaltungsprogramm angeboten wird.

Für mehr Lebensqualität sorgt, neben den Wohnungen selbst, die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten treffen und soziale Kontakte pflegen zu können. Hierfür gibt es beispielsweise die 158 Quadratmeter große Begegnungsstätte, in der man auch gemeinsam essen oder feiern kann und ein Veranstaltungsprogramm angeboten wird. Energieeffizienz: Der Gebäudekomplex wurde nach KFW 55 Standard erbaut, das heißt es werden nur 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus benötigt. Entsprechend gut ist die Isolierung: Im Sommer bleibt die Wärme draußen und im Winter in der Wohnung. Aus diesem Grund betragen die kalkulierten Nebenkosten nur 3 Euro je Quadratmater Wohnfläche. Jede Wohnung ist autark in Bezug auf den Wärme- und Wasserbedarf (Einzelablesung).

Der Gebäudekomplex wurde nach KFW 55 Standard erbaut, das heißt es werden nur 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus benötigt. Entsprechend gut ist die Isolierung: Im Sommer bleibt die Wärme draußen und im Winter in der Wohnung. Aus diesem Grund betragen die kalkulierten Nebenkosten nur 3 Euro je Quadratmater Wohnfläche. Jede Wohnung ist autark in Bezug auf den Wärme- und Wasserbedarf (Einzelablesung). Barrierefreiheit: Der gesamte Gebäudekomplex ist barrierefrei, das heißt, dass nicht nur jede Wohnung schwellenfrei ist, sondern auch der Zugang zum Balkon und die Eingangstüre. Die Dusche ist ebenerdig und das Waschbecken unterfahrbar, Haltegriffe sind montiert. Auch die anderen Stockwerke, die Gemeinschaftsräume und Außenanlagen sind barrierefrei erreichbar.

Der gesamte Gebäudekomplex ist barrierefrei, das heißt, dass nicht nur jede Wohnung schwellenfrei ist, sondern auch der Zugang zum Balkon und die Eingangstüre. Die Dusche ist ebenerdig und das Waschbecken unterfahrbar, Haltegriffe sind montiert. Auch die anderen Stockwerke, die Gemeinschaftsräume und Außenanlagen sind barrierefrei erreichbar. Zusätzliche Serviceangebote: Bei Bedarf stehen den Mietern hauswirtschaftliche Serviceangebote zur Verfügung. Der Mahlzeiten- und Getränkeservice liefert direkt in die Wohnung und der Reinigungs- und Wäscheservice sorgt für weitere Entlastung.

Bei Bedarf stehen den Mietern hauswirtschaftliche Serviceangebote zur Verfügung. Der Mahlzeiten- und Getränkeservice liefert direkt in die Wohnung und der Reinigungs- und Wäscheservice sorgt für weitere Entlastung. Betreuungspauschale: Der monatliche Betrag ist von allen Mietern zu entrichten. Die Pauschale dient der Finanzierung der grundlegenden Leistungen wie dem Hausnotrufsystem sowie der Veranstaltungen in der Begegnungsstätte.

Der monatliche Betrag ist von allen Mietern zu entrichten. Die Pauschale dient der Finanzierung der grundlegenden Leistungen wie dem Hausnotrufsystem sowie der Veranstaltungen in der Begegnungsstätte. Kontakt für Informationen und zur Vormerkung einer Ein-Zimmer-Wohnung: Telefon (0¦77¦31)¦95¦10, Mail haus-bonhoeffer@dd-singen.de