In der letzten Januarwoche war es endlich soweit: die Rettungswache des DRK Kreisverbands ist in ihr neues Gebäude gezogen. Die alte Rettungswache, die seit 1996 an der Schaffhauser Straße 60 in Betrieb war, war viel zu klein geworden. Die neue Heimat der Mitarbeiter sowie des Fuhrparks wurde auf einem städtischen Grundstück gebaut, das der Kreisverband Konstanz als Erbbaugrundstück gepachtet hat. Die neue Adresse ist Angela-Stadler-Straße 1 – eine Parallelstraße oberhalb der Schaffhauser Straße.

60 Mitarbeiter, darunter zahlreiche Rettungssanitäter, Rettungshelfer und Notfallsanitäter arbeiten auf der Singener Rettungswache, die von Ansgar Vaubel geleitet wird. Die beiden Rettungssanitäter Kevin Becker und Tanja Sauter, haben sich bereits am 2. Tag nach dem Umzug wohlgefühlt in der neuen Wache. Im gemütlichen Aufenthaltsraum trafen sie sich zum Schichtwechsel. Im Obergeschoss sind auf der einen Seite auch die acht Schlafräume. Mit je elf Quadratmetern Größe liegen sie etwas über der geforderten Mindestgröße von acht Quadratmetern. Im Untergeschoss haben nun die Fahrzeuge ausreichend Platz. Denn der Fuhrpark umfasst ein Notfallfahrzeug, zwei Rettungswagen, zehn Krankentransportwagen und drei Rollstuhlfahrzeuge.

Auch einen Schulungsraum und eine Küche hat sich der Kreisverband geleistet. Obwohl es dafür keine Fördergelder gibt. „Wir haben lange gespart, um die Rettungswache so realisieren zu können“, sagte der Vorsitzende des DRK-Kreisverbands, Frank Hämmerle. Leider würde sich das Land nun sträuben, die gesamte Fördersumme zu zahlen. 921¦000 Euro wären es insgesamt, doch das Land hat bisher nur 634¦000 Euro gezahlt.

„Wir haben sowohl bei Bauzeit wie auch bei den Baukosten in Höhe von etwa 4,5 Millionen eine Punktlandung hingelegt“, so Frank Hämmerle, der dem Architekturbüro Riede und auch den Handwerkern damit ein großes Lob ausspricht. Hämmerle dankt aber auch der Stadt Singen für die Überlassung des Grundstücks. „Das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir sind auch froh, dass der DRK-Ortsverein nun in die alte Rettungswache einziehen kann“, so Oberbürgermeister Bernd Häusler. Eine offizielle Einweihungsfeier kann zurzeit wegen der Corona Pandemie nicht stattfinden.

Die Rettungsdienst gGmbH des DRK im Landkreis Konstanz hat an den Standorten Konstanz, Singen, Radolfzell, Stockach und Engen je eine Rettungswache. Insgesamt beschäftigt der Kreisverband im Rettungsdienst 180 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 hat der Rettungsdienst des DRK im Landkreis 35¦000 Fahrten gemacht, davon 14¦284 im Einzugsgebiet der Rettungswache Singen.

„Wir haben lange gespart, um die Rettungswache so realisieren zu können.“

Frank Hämmerle, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands