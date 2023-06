Von Grün umgeben liegt die Inselwiese verborgen auf der Insel Wehrd, ein idyllisches Fleckchen in Singen. Für die Bevölkerung kaum einsehbar, haben hier der Narrenverein (NV) Neu-Böhringen, der Türkische Elternbeirat und die DRK-Jugend Singen ihr Vereinsheim. Um diesen Ort bekannter zu machen und sich vorzustellen, luden die Vereine am Wochenende zum zehnten Inselwiesenfest ein. Das lockte mit einem Tag der offenen Tür und einem bunten Programm mit Musik, Gesang und Tanz zahlreiche Besucher in diesen verborgenen Winkel der Stadt.

Das war alles geboten Mit zahlreichen Gästen feierten die auf der Insel Wehrd ansässigen Vereine Narrenverein Neu-Böhringen, DRK-Jugendrotkreuz und der Türkische Elternbeirat mit einer Inselfete am Samstag, dem Vorabend des Familientages, das 10. Inselwiesenfest. Mit dabei waren drei Guggenmusiken, die Bands „DiDa & Friends“ und „Aint Nobody“ sowie DJ Lucas Plumari. Mit Tanzauftritten begeisterten die Tanzgruppe Jumping Devils aus Volkertshausen, Kindergruppen des Tanzwerk95 aus Gottmadingen und eine Folklore-Tanzgruppe des Türkischen Elternbeirats. (ros)

Eine fröhliche Geräuschkulisse war schon am Eingang zur Veranstaltungs-Wiese zu hören, wo ein Krankentransportwagen des DRK besichtigt werden konnte. Mit einer Inselfete am Freitagabend eröffnet, waren auch beim Familientag am Samstag die Bankreihen stets besetzt. Immer wieder gab es Applaus für die Musiker, Sänger und Tanzgruppen auf der Bühne, von den Bewirtungsständen zogen vielfältige Düfte über das Gelände. Schon das erste Inselwiesenfest 2011 war gut angekommen.

Der Türkische Elternbeirat bietet den Gästen kulinarische Spezialitäten ihrer Heimat. | Bild: Christel Rossner

Der zehnte Fest dieser Art konnte vor zwei Jahren pandemiebedingt nicht stattfinden und musste verschoben werden. „Heute können wir wieder feiern“, freute sich Ulrike Wiese vom NV Neu-Böhringen, dass die Vereine auch nach der Pause das Fest wieder gemeinsam organisiert haben.

Zusammenhalt unter den Vereinen

Der Zusammenhalt untereinander werde seit jeher gepflegt, sagt auch Robert Braun von den Neu-Böhringern. Er erinnert sich an die ersten Inseljahre des Vereins ab 2002, als die Häuser durch Zäune voneinander abgegrenzt waren. „Gemeinsam haben wir sie abgebaut und eine freie Fläche gestaltet“, erzählt Robert Braun. Ihr „Hüsle“ nutzen die Neu-Böhringer für Material und Kostüme, an Fasnacht wird dort auch für Auftritte geprobt.

Nach erfolgreichem Glücksrad drehen gibt es bei Celine Fröhle (rechts) einen Preis. | Bild: Christel Rossner

„Wir helfen uns gegenseitig und kümmern uns gemeinsam um die Pflege des Geländes“, sagt auch Andreas Dreher vom DRK-Jugendrotkreuz. Das hat schon 1970 sein DRK-Häusle bezogen. Dort finden Gruppenstunden und Erste-Hilfe-Kurse für Kinder und Jugendliche statt, den Saal und das Gelände nutzt das DRK für Einsatzübungen. Celine Fröhle vom Jugendrotkreuz leitet seit 2011 eine Gruppe und betreute mit Lea Narr beim Inselfest den Stand, an dem Besucher sich im Dosenwerfen üben durften und das Glücksrad drehen konnten. An einer Hecke waren Fotos befestigt, die Teilnehmer während eines Kurses zeigen. Sie sollen den Nachwuchs zum Mitmachen motovieren, sagt Celine Fröhle. Sie hofft, dass weitere Kinder dazukommen.

Mit einem Auftritt der Folklore-Tanzgruppe und türkischen Spezialitäten trug der Türkische-Elternbeirat zum Inselfest bei. Seit dem Jahr 1999 nutzen die Mitglieder ihr Haus auf der Insel. „Für uns ist das ein Bereich, wo wir die türkische Sprache und Kultur in Form von Folklore-Tänzen an unsere Kinder weitergeben“, erklärt Derya Yayla. Der Verein vermittle zwischen türkischen Familien in Kindergarten und Schule, wo die Mitglieder auch türkischen Unterricht organisieren. Derya Yayla betont, dass der Verein auch Kinderfeste für alle Nationalitäten veranstalte.