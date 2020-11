Singen vor 1 Stunde

Nächtlicher Großbrand vernichtet am frühen Dienstagmorgen die Singener Scheffelhalle

Es ist 1.15 Uhr, als die denkmalgeschützte Halle und Singens Narrenschopf in Flammen steht. Erst in der vergangenen Woche hatte der Finanzausschuss eine fünf Millionen Euro teure Sanierung auf Eis gelegt. Daraufhin entstand eine heftige Diskussion. In der Nachbarschaft glaubt niemand an Zufall.