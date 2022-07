von Stephan Freißmann und Isabelle Arndt

Schreck am späten Dienstagabend: In der dicht bebauten Ekkehardstraße in der Singener Innenstadt kam es zu einem Gebäudebrand. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt, Feuerwehr und Rettungsdienste rückten mit einem Großaufgebot an, um Schlimmeres zu verhindern.

Wie die Polizei am Morgen mitteilt, bemerkte ein Anwohner der Ekkehardstraße gegen 23.05 Uhr mehrere brennende Mülltonnen in einem überdachten Hauseingang. Er alarmierte per Notruf die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stand der gesamte Hauseingang des Mehrfamilienhauses bereits in Flammen. Mehrere Bewohner waren wegen der Rauchentwicklung an den Fenstern oder auf einer Dachterrasse.

Feuerwehr hat 23 Personen gerettet

Bei dem Eingangsbereich handele es sich um einen langen Gang, sagt Kai Olbrich am Morgen nach dem Einsatz. Er ist stellvertretender Gesamtkommandant der Singener Feuerwehr und war bei dem nächtlichen Einsatz dabei. Als die Feuerwehr ankam, hätten mehrere Mülltonnen voll gebrannt, so Olbrich. Und das Schlimme sei gewesen, dass der Rauch durch das Treppenhaus in alle Wohnungen eingedrungen sei: „Deswegen mussten alle Bewohner evakuiert werden“, so Olbrich.

So sah der Eingangsbereich nach dem Brand aus. | Bild: Feuerwehr Singen

Die Rettung von so vielen Personen über Leitern sei auch das Besondere an dem Einsatz gewesen, sagt Singens Feuerwehrkommandant Mario Dutzi am Morgen danach. Er hat den Einsatz geleitet. 23 Personen hätten die Einsatzkräfte mit der Drehleiter und anderen Leitern aus dem Haus geholt. Vier Personen wurden laut den Polizeiangaben leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Den eigentlichen Brand habe die Feuerwehr leicht unter Kontrolle gehabt, erklärt Kommandant Dutzi. Doch die Verrauchung habe den Einsatzkräften zu schaffen gemacht. Nachdem das Feuer im Einsatzbereich soweit unter Kontrolle war, seien Atemschutzträger ins Gebäude gegangen. Diese hätten aber nur noch festgestellt, dass keine Menschen mehr im Gebäude waren: „Die sind alle schon über die Fenster raus.“

Alle Fenster sind geöffnet am Mittwochmorgen in der Ekkehardstraße. In der Nacht von 12. auf 13. Juli hat es dort gebrannt. | Bild: Arndt, Isabelle

Für Sorge bei den Einsatzkräften habe auch eine zwischenzeitliche Information gesorgt, dass im Dachgeschoss noch Kinder und Jugendliche sein könnten. Doch diese seien offenbar schon über ein Dach geflüchtet und seien dann von einem Vordach gerettet worden, so Dutzi.

Gebäude ist derzeit unbewohnbar

Das Gebäude ist durch die starke Rußentwicklung derzeit unbewohnbar, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Wie Mario Dutzi erklärt, dürften die Menschen aber nach einer Reinigung wohl recht bald wieder zurückkehren können.

Am Morgen nach dem Brand zeugen Schutt und ausgebrannte Mülltonnen von den Geschehnissen der Nacht auf 13. Juli in der Ekkehardstraße in Singen. | Bild: Arndt, Isabelle

Die meisten Bewohner seien bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. Nur eine Familie mit vier Erwachsenen und einem Kleinkind sei von der Stadtverwaltung mitten in der Nacht in einem Hotel untergebracht worden. Dafür sei Torsten Kalb, Leiter des Fachbereichs Jugend, Soziales und Ordnung bei der Stadtverwaltung, in der Nacht vor Ort gewesen. Der Rettungsdienst habe die Personen vor Ort betreut, erklärt Dutzi weiter.

Die Höhe des Schadens könne noch nicht abschließend beziffert werden, so die Polizei. Die Ekkehardstraße wurde während des Einsatzes bis gegen 1.30 Uhr in der Nacht gesperrt. Die Feuerwehr war laut der Polizeimitteilung mit 50 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Die Beamten bitten um Hinweise ans Kriminalkommissariat Konstanz unter Telefon (0 75 31) 995-0.

„Glück im Unglück“ für Modegeschäft

Am Morgen danach öffnet Jolanda Berlingierc wie jeden Tag die Tür des Modegeschäfts, das im Erdgeschoss des Gebäudes liegt. Vor drei Monaten hat das Geschäft erst eröffnet, die ganze Kleidung ist neu. Doch die langen Abendkleider haben auf den ersten Blick keinen Schaden genommen, es riecht nur etwas nach Rauch. „Wir haben so Glück gehabt“, berichtet die Filialleiterin.

Jolanda Berlingierc öffnet am Morgen nach dem Brand wie gewohnt das Modegeschäft in der Ekkehardstraße. Sorgen macht sie sich um die Anwohner, die in den Wohnungen darüber lebten. | Bild: Arndt, Isabelle

Sie sei noch ganz durch den Wind, denn sie sei mit den Brand-Nachrichten aufgewacht und dann direkt zum Laden geeilt. Eine Scheibe, die direkt zum Hausflur mit den brennenden Mülltonnen führt, sei angeschlagen. Im Obergeschoss des Geschäfts ist ein Dachfenster von Ruß bedeckt. Mehr aber nicht, daher soll das Geschäft normal öffnen.

Der Hausflur zu den Wohnungen ist gesperrt, hier ermittelt nach dem Brand die Polizei. | Bild: Arndt, Isabelle

Gedanken macht sich die Filialleiterin um die Bewohner des Gebäudes, denn dort hätten Familien mit vielen Kindern gewohnt. Im Gespräch mit der Kriminalpolizei, die den Tatort untersucht, erfährt sie: Schwer verletzt wurde niemand.

Nun hofft sie, dass rasch die Ursache des Brandes gefunden wird – oder ein Verursacher: „Man konnte einfach zu den Mülltonnen laufen. Ich vermute, dass das jemand gemacht hat. So ein Feuer entsteht ja nicht einfach so“, sagt Jolanda Berlingierc.

In der Nacht von 12. auf 13. Juli hat es in der Ekkehardstraße in Singen gebrannt. | Bild: Arndt, Isabelle

Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr schon einmal aus

Für die Feuerwehrleute war es übrigens nicht der erste Einsatz am Dienstag, wie Kommandant Mario Dutzi erklärt. Am Morgen hätten Bauarbeiten die Brandmeldeanlage am Krankenhaus ausgelöst. Und am frühen Abend habe ein privater Rauchmelder in der Richard-Wagner-Straße ausgelöst. Beide Male habe allerdings kein Brand hinter den Alarmen gesteckt.