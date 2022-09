Singen vor 2 Stunden

Nächtlicher Feuerwehreinsatz: Schmorbrand an Warmwasserboiler sorgt für Rauchentwicklung

Laut Informationen der Singener Feuerwehr fand am Montagmorgen ein Einsatz in einem Pflegezentrum in der Virchowstraße statt. Menschen wurden nicht verletzt, trotzdem waren viele Einsatzkräfte gefordert.