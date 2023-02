Zur zwölften Ausgabe des Schaffhauser Festivals Stars in Town (SiT) vom 2. bis 12. August 2023 kündigen die Veranstalter als weitere Bühnenstars die Britin Rita Ora an. Sie werde, wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt, am Samstag, 5. August, nach Überflieger Calum Scott und dem Schweizer Newcomer Zian als Schlussakkord das Publikum vor der Bühne auf dem Herrenacker inmitten der Stadt Schaffhausen mit vielen Hits verzaubern.

Die Sängerin mit albanischen Wurzeln spiele regelmäßig in den Charts ganz oben mit. Bekannt ist die 32-Jährige für Hits wie „Your Song“ oder „I will never let you down“. Doch sie sei nicht nur als Sängerin bekannt, sondern auch als Schauspielerin, Designerin, Model und Jurymitglied. „Sie ist in Fast und Furious 6 auf der Kinoleinwand zu bewundern“, erklärt SiT-Pressesprecher Urs-Peter Naef. Jurytätigkeiten in Casting-Shows könne sie ebenso in ihrem Lebenslauf notieren, wie auch die Nachfolge von Tyra Banks als Moderatorin von „America‘s Next Topmodel“.

Wie teuer sind die Karten für Stars in Town 2023? Die Tageskarte kostet 103 Franken, den Dreitages-Festivalpass gibt es für 265 Franken, einen Sechs-Tage-Festivalpass für 470 Franken. Kinder bis acht Jahren bezahlen in Begleitung einer zahlenden, erwachsenen Person keinen Eintritt. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren gibt es eine limitierte Anzahl vergünstigter Tageskarten.

„2023 dauert das Schaffhauser Festival sieben Tage“, erklärt Stars-in-Town-Sprecher Urs Peter Naef auf der Internetseite. Dabei treten traditionell drei Künstler pro Abend auf. An den weiteren Tagen im August sind unter anderem der italienische Bluesrocker Zucchero, der deutsche Hip-Hop-Hitgarant Sido, der irisch-amerikanische Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly sowie der Schweizer Rapper Bligg angekündigt. Bereits ausverkauft ist der Auftritt der Punkrocker ‚Die Toten Hosen‘ am Mittwoch, 2. August, die nach Danko Jones und Royal Republic auf der Bühne erwartet werden.

Zum Schaffhauser Festival „Stars in Town“ werden bis zu 6500 begeisterte Fans auf dem Herrenacker inmitten der Altstadt erwartet. | Bild: Biehler, Matthias

Noch bis Ende Februar sollen die letzten Stars für das Festival bekannt gegeben werden: Die Künstler für Donnerstag, 10. August, sind nämlich noch nicht bekannt.