Die Lesestadt Singen, die mit der „Erzählzeit ohne Grenzen“ (2. bis 10. April) eine erfolgreichste Literaturreihe im Südwesten auf den Weg gebracht hat, darf sich über ein weiteres Veranstaltungsformat freuen.

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hat entschieden, dass vier vom Land geförderte Nachwuchsautoren in Singen auftreten dürfen. Theres Essmann, Frank Rudkoffsky, Cihan Acar und Valentin Moritz lesen am Freitag, 25. März, um 20 Uhr, in der Färbe.

Autoren setzen sich mit Gesellschaft auseinander

Mit den Stipendien zeichnet das Land Nachwuchsautoren aus, die mit Baden-Württemberg verbunden sind und mit ihrer schriftstellerischen Arbeit überzeugen. Damit sollen junge Autoren ermutigt werden, ihre Sicht auf die Gesellschaft weiterzugeben.

„Die Literatur ist eine wunderbare Form, gesellschaftliche Entwicklungen aufzugreifen und Vorbilder und Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen. Sie ist aber auch eine Form, die zur kritischen Auseinandersetzung auffordern kann“, sagt Petra Olschowski.

Die Kulturstaatssekretärin des Landes freut sich, dass die Stipendiaten mit ihren Arbeiten auch die junge Generation ansprechen. Denn diese suche bei den vielen Möglichkeiten nach Orientierung und menschlicher Nähe.

Schon 2020 ausgezeichnet, erst jetzt auf Lesereise

Theres Essmann und Frank Rudkoffsky haben jeweils ein Vollstipendium in Höhe von 12.000 Euro erhalten. Cihan Acar und Valentin Moritz teilen sich ein Stipendium. Mit der Auszeichnung, die sie 2020 erhielten, ist eine Lesereise an drei verschiedene Orte des Landes verbunden. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wurde die Reise auf dieses Jahr verschoben.

Theres Essmann beeindruckte die Jury mit ihrem ausgereiften Stil, ihrer treffenden Sprache und der gekonnt aufgebauten Handlung der Novelle „Federico Temperini“. Die Autorin wurde 1967 in Nordwalde geboren, sie studierte Germanistik und Philosophie in Tübingen und arbeitet unter anderem als Referentin für kreatives Schreiben. Sie lebt heute in Stuttgart.

Theres Essmann überzeugte mit ihrer Novelle „Ferderico Temperini“. Bild: LMWFK | Bild: LMWFK

Frank Rudkoffsky überzeugte mit seinem Roman „Fake“. Darin wird das Bild einer Generation gezeichnet, der scheinbar alle Türen offenstehen, die aber doch an einer inneren Leere leidet und an steigendem Druck von außen zu scheitern droht.

Er wurde 1980 in Nordenham geboren, er studierte in Tübingen Rhetorik, Neuere Deutsche Literatur und Politikwissenschaft. Er lebt ebenfalls in Stuttgart und ist Redakteur beim Stadtmagazin Lift.

Frank Rudoffsky schreibt nicht nur Bücher. Bild: Ronny Schönebaum | Bild: LMWFK

Mit seinem Romandebüt „Hawaii“ lässt Cihan Acar in Streifzügen durch Heilbronn mit Humor und viel Gespür für Atmosphäre die Spannungen und Gräben zwischen der Einwanderer- und der sesshaften Gesellschaft sichtbar werden. Acar wurde 1986 in Heilbronn geboren.

Neben dem Jura-Studium schrieb er Bücher über Hip-Hop und den Istanbuler Fußballclub Galatasaray.

Cihan Acars Roman „Hawaii“ spielt in Heilbronn. Bild: Robin Schimko | Bild: LMWFK

Der 35-jährige Valentin Moritz schließlich überzeugte mit seinem Buch „Kein Held – Erinnerungen“, das eine Einladung ist, über Verantwortung im Alltag, Helden und Heimat neu nachzudenken.

Moritz wurde in Bad Säckingen geboren. Nach dem Studium der Germanistik, Hispanistik und Literaturwissenschaft war er zunächst als Literaturagent tätig. Er lebt in Berlin.

Valentin Moritz ist einer von vier Stipendiaten des Landes. Bild: Sarah Wohler | Bild: LMWFK

Die Lesung in der Färbe wird von Oswald Burger moderiert. Der ehemalige Überlinger Berufsschullehrer ist Mitglied der Stuttgarter Jury und zugleich im Vorstand der literarischen Gesellschaft Forum Allmende. Das Forum mit Sitz in Konstanz ist Mitveranstalter, ebenso das Kulturressort der Stadt Singen und der Förderverein der Färbe.

Veronika Netzhammer, Vorsitzende des Vereins, hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Veranstaltungsformat nach Singen kommt. In Cornelia Hentschel, der Leiterin des Theaters, hat sie eine Mitstreiterin gefunden.

Zur Veranstaltung Anmeldungen zur Lesung der Stipendiaten des Landes Baden-Württemberg am Freitag, 25. März, 20 Uhr, nimmt das Theater Färbe entgegen. Entweder telefonisch unter (07731) 646 46 oder per E-Mail an: diefaerbe@t-online.de. Für den Besuch gilt die 2G-Plus-Regel. Geimpfte und Genesene, deren Immunisierung mehr als drei Monate her ist, müssen einen negativen Corona-Test vorlegen.

Wie wichtig das Rathaus diese Veranstaltung nimmt, zeigt, dass Bürgermeisterin Ute Seifried zur Lesung kommen wird. Vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart hat sich Regierungsdirektorin Ariane Limberg angekündigt. Der Eintritt zur Lesung ist übrigens kostenlos. Die Spesen der Nachwuchsautoren übernimmt das Land.