Singen vor 2 Stunden

Nachtschichten vor dem Richtfest am neuen Bus-Terminal in Singen

Es ist wie immer, am Ende eines Bauprojekts zählt jede Stunde. Nicht anders ist das im Vorfeld des Richtfests für den neuen Busbahnhof in Singen, das am Donnerstag um 12 Uhr stattfindet.