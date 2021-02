Wenn man Kinder zum Jahreswechsel gefragt hat, was sie an dem besonderen Jahr 2020 schlecht fanden, konnte man sehr wahrscheinlich die Antwort bekommen: „Homeschooling„. Und was war gut? „Das ich trotzdem Freunde treffen konnte und dass wir im Urlaub waren.“ Der Schulbesuch bedeutet für viele Kinder und Jugendliche nicht in erster Linie Wissensvermittlung, sondern mit Gleichaltrigen zusammen sein und gemeinsam lernen. Das ist ihre Motivation. Jetzt waren Schüler, Lehrer und Eltern wieder vier Wochen im Homeschooling und viele sagen: „Zum Glück sind Fasnachtsferien.“ Die Doppel-, Dreifach-, Vierfachbelastung, je nach Kinderzahl, macht Eltern zu schaffen. Wenn dann auch noch eine Berufstätigkeit oder eine Beeinträchtigung des Kindes dazukommt, sind viele erschöpft und mit den Nerven am Ende.

Vieles läuft besser

Dabei läuft vieles besser als beim ersten Lockdown: Lernplattformen sind eingerichtet, über die Videokonferenzen laufen, die Kinder ihre Aufgaben bekommen und sich schriftlich austauschen können. Jugendliche können ihr Pensum so nahezu selbstständig schaffen. Bei Grundschülern und Unterstufenkindern sieht das anders aus. Für sie ist es oft noch schwierig, den Überblick zu bewahren: Wann muss welche Aufgabe abgegeben werden und wie geht die Aufgabe überhaupt? Ohne die Unterstützung der Eltern würden viele nicht mehr mitkommen. Und da wird deutlich, wie es Kindern geht, deren Eltern keine Zeit haben oder die die Aufgaben selbst nicht verstehen.

Auch mit der technischen Ausstattung sieht es nicht überall gleich aus. Viele Familien haben aufgerüstet: Ein Laptop oder Tablet musste her und ein Drucker und Scanner um die Aufgaben auszudrucken und die Ergebnisse einzuscannen.

Struktur ist wichtig

Das Einhalten der Stundenpläne mit morgendlicher Meldepflicht bringt mehr Struktur in den Alltag. Die Lehrer machen in der überwiegenden Mehrheit einen super Job. Was nervt, ist, dass es keine einheitliche Regelung zum Thema Videokonferenzen gibt. Die meisten Lehrer machen eine, andere verzichten komplett darauf. Und das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Es gibt auch Lehrer, die verschicken seit Beginn des ersten Lockdowns einmal die Woche Aufgabenblätter. Persönlicher Kontakt, wenn auch nur schriftlich, Fehlanzeige.

Dieser Kontakt zum Lehrer ist vor allem jüngeren Schüler eine große Motivation. Eine Freundin aus der Nähe von Stuttgart erzählte mir neulich, ihr Sohn habe in der fünften Klasse von der ersten bis zur sechsten Stunde Videounterricht. So verschieden kann Homeschooling sein.

Die Not ernst nehmen

Die Kinder und Jugendlichen beschweren sich kaum über ihre Isoliertheit. Sie nehmen es, wie es kommt. Ihre Nöte treten anders zutage: In totaler Antriebslosigkeit oder plötzlichen Wutausbrüchen. Die Familien müssen diese Konflikte allein austragen. Eltern sollten diese Not ernst nehmen und alles, was in diesen Zeiten möglich ist, ermöglichen. Erwachsene können mit weniger Kontakten auskommen, für Kinder und Jugendliche ist das Miteinander aber unerlässlich für ihre Entwicklung und für das Erlangen der Schlüsselqualifikation soziale Kompetenz.

Nach vier Wochen Fernunterricht im zweiten Lockdown ist eines sicher: Schüler, Lehrer und Eltern dürfen sich selbst kräftig auf die Schulter klopfen und loben. Die Hoffnung bleibt, dass der Spuk bald ein Ende hat, Schulkameraden sich wieder unbeschwert begegnen und Geburtstage wieder mit Freunden gefeiert werden dürfen.

