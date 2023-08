Herr Çevikkollu, Zoom, so lautet ihr neues Programm. Worauf zoomen Sie denn?

Auf die Gesellschaft, auf die Zeit, auf das Jetzt. Die Idee zum Titel kam übrigens erst nach der Pandemie. Vorher habe ich mit dem Begriff „zoom“ wenig anfangen können, in der Pandemie, in der alle allein und für sich waren, hat Zoom die Welt miteinander verbunden. Und nur nebenbei: Nach insgesamt sechs Programmen mit meinem Namen im Titel, wie „Fatihland“, „Komm zu Fatih“, „Fatih Unser“ und mehr, war ich irgendwann müde oder, wie wir Franzosen sagen, „fatigue“.

Sie sagen: Vieles ist besser geworden. Das Einzige, was heute schlechter ist als früher, ist der Blick in die Zukunft. Das klingt ja furchtbar düster und frustrierend!

Es kommt darauf an, auf welchem Teil des Satzes der Fokus liegt. Wir leben in einer Zeit, in der es uns so gut geht wie noch nie. Früher war in der Tat vieles schlechter und so war der Blick in die Zukunft voller Hoffnung. Ich zoome auf die Perspektive, in der sich unser Land, unsere Gesellschaft momentan befindet, und die ist gegenwärtig so gut wie noch nie. Wir leben zurzeit in einer Vielfältigkeit, die es so noch nicht gab. Wenn am Gesellschaftstisch früher nur heterosexuelle, deutsche, weiße, christliche Männer saßen, die übrigens auch nicht jung waren, zeichnen wir heute ein ganz anderes Bild: Frauen sitzen selbstverständlich am Tisch, das war nicht immer so. Menschen mit internationaler Biografie sitzen mit am Tisch, die LGBTQIA+-Community (Anmerkung der Redaktion: Abkürzung der englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/Transgender, Queer, Intersexual und Asexual) sitzt mit am Tisch, und das ist gut so. Früher gab es auch Schwule, die mussten sich aber verstecken, weil sie sich sonst homophobe Sprüche von homophoben Typen anhören mussten. Das bringt aber auch mit sich, dass ein paar Zurückgebliebene oder Zurückgelassene, die mit diesen Veränderungen nicht klarkommen, unruhig werden. Und wenn diese Menschen, die um ihre Privilegien fürchten, dann aufgrund ihrer Macht oder Position laut werden, entsteht der Eindruck, als ginge es uns nicht gut. Dem ist aber nicht so.

Laut Pressemeldung erzählt Ihr aktuelles Programm die Geschichte einer Gesellschaft, die von einem Hochhaus springt und auf dem Weg nach unten sagt: „Bis hierher ist alles gut gegangen.“ Anschaulicher können Sie Ihre Befürchtungen kaum beschreiben.

Das ist ein Zitat aus dem Film „La Haine“ von Mathieu Kassovitz, ein Schwarzweiß-Film aus dem Jahre 1995. Und ja, ich hoffe, dass sich auf unserem Flug noch ein Fallschirm öffnet, wir ins Schweben kommen und eine Chance besteht, zu überleben.

Ihre Bühnenprogramme sind bekannt für ihre gesellschaftspolitischen Ansätze – nie laut, dennoch eindringlich. Was glauben Sie, wie gut können Sie die Menschen damit erreichen?

Zu einer Kommunikation gehören mindestens zwei Personen. Ich stehe da und rede, und du musst Spaß daran haben und es zulassen, dich zu amüsieren oder auch provozieren zu lassen. Ich kann dich dazu nur herzlich einladen, du musst prüfen, ob du Freude daran findest. Kabarett ist ein Denkraum. Der eine denkt vor, der andere denkt nach, und das im Wechsel. So geht das Spiel, so ist die Idee. Das ist wie beim Essen: Ich koche und serviere, wie es dann den Gästen schmeckt – da bin ich raus.

Sie sind Deutscher mit türkischen Wurzeln. Haben Sie selbst je Diskriminierung erfahren?

Natürlich, denn wenn du mit meiner Biografie aufwächst, dann kommst du da nicht drumherum. Das geht schon los bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Hört jemand am Telefon deinen Namen, legt er manchmal schon gleich wieder auf. Allerdings wird unsere Gesellschaft immer vielfältiger und es gibt immer mehr Menschen, die sich in unserem Land wohlfühlen und dazu bekennen. Dem gegenüber stehen dann ein paar Idioten oder, um sie korrekt zu bezeichnen, Rassisten.

Sie kommen nun erneut auf Einladung von Marcel Da Rin, Leiter der Singener Kriminalprävention in die Gems...

Ja, und das ist für mich immer etwas ganz Besonderes. Marcel ist ein fantastischer und umtriebiger Typ, der tolle Projekte umsetzt. Die Gems ist ein schöner Spielort und die Open-Air-Wiese verbreitet eine ganz wundervolle Stimmung. Ich fühle mich eingeladen, willkommen und mittlerweile sehr heimisch in der Gems. Und mit dem Publikum dort habe ich nur die besten Erfahrungen gemacht.