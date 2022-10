Es war ein Schockmoment in der Stadt, als kurz nach dem überraschenden Tod des Buchhändlers Christoph Greuter auch die Meldung zum Tod des bekannten Floristen Oliver Mauch bekannt wurde. Während Greuter um seinen Gesundheitszustand wusste und die Nachfolge zu Lebzeiten regeln konnte, kam der Tod für die Angehörigen Oliver Mauchs überraschend. Das Traditionsunternehmen im Herzen der Singener Innenstadt steht seit über 60 Jahren und in bereits dritter Generation für Kreativität in der Floristik.

Nun soll die Tradition des inhabergeführten Blumenhauses nach dem plötzlichen Tod von Oliver Mauch fortgeführt und weiterentwickelt werden, wie es in einer Pressemitteilung der neuen Eigentümer heißt: Die Eheleute Weißmann gründen gemeinsam mit Verena Kern-Reichert und Hansjörg Reichert die Gesellschaft „Blumen-Art-Manufaktur“ und übernehmen ab November das seit den 50er-Jahren bestehende Unternehmen.

Bekannte Gesichter übernehmen das Geschäft

„Der Floristenmeister und Blumenkünstler Alfred Weißmann widmet bereits seit 25 Jahren Herz und Seele diesem weithin bekannten Blumengeschäft im Zentrum von Singen“, schreibt der Singener Rechtsanwalt und Steuerberater Hansjörg Reichert als Mitinvestor in der Pressemitteilung. Auch Elisabeth Weißmann arbeitet als Floristin bereits mehr als zehn Jahre im Blumenhaus.

Die Sicherung der Arbeitsplätze für das Team von Blumen Mauch waren sowohl für den bisherigen Besitzer, als auch die neuen Eigentümer wichtig. | Bild: Blumen-Art-Manufaktur

Die Eheleute Reichert wollen das Unternehmen konzeptionell und betriebswirtschaftlich unterstützen. „Wir sind dem Blumenhaus als langjährige Kunden verbunden und wollen ein Zeichen für die Lebendigkeit der Singener Innenstadt setzen“, so Reichert.

Der Dank der Investoren geht an Oliver Mauchs Sohn Julius, dem es wichtig gewesen sei, dass die Mitarbeitenden eine gute Zukunft haben und übernommen werden. Zu der innerhalb kurzer Zeit ausgehandelten Übernahme beigetragen habe auch der Vermieter mit einer moderaten Miete.

Eröffnungstage ab 2. November

„Die neuen Partner wollen die hohe Qualität beibehalten, die das Blumenhaus überregional bekannt gemacht hat“, so Reichert weiter. In Zukunft solle das Thema Kunst stärker betont werden: „Dafür steht der Begriff Art im Namen des neuen Unternehmens“, heißt es in der Pressemitteilung der künftigen Blumen-Art-Manufaktur.