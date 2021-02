Der Mann, der am Montagmorgen bewusstlos auf dem Werksgelände von Takeda in Singen gefunden wurde, ist gestorben. Dies gab Friederike Herrfurth, Pressesprecherin des Unternehmens, bekannt. „Wir haben sehr auf bessere Nachrichten gehofft“, sagte sie. Der Mann, der auf der Baustelle des neuen Impfstoffwerks gearbeitet hat, sei am Montag um 8.30 Uhr bewusstlos aufgefunden worden.

Es habe rasch erste Hilfe gegeben, der Mann sei per Rettungsdienst ins Krankenhaus gekommen, so Herrfurth am Montag. Laut Kenntnis des Unternehmens sei er dort ins künstliche Koma versetzt worden. Das Unternehmen habe keinen Hinweis auf einen Arbeitsunfall, erklärte Herrfurth jetzt. Dies bestätigt Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann: Die Polizisten würden von einem medizinischen Notfall ausgehen.