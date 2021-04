Wenn es um den Kanzlerkandidaten von CDU und CSU für die Bundestagswahl im Herbst geht, kommt bei den Christdemokraten in der Stadt Unruhe auf. Das berichtet Franz Hirschle, Vorsitzender des Singener CDU-Stadtverbandes und der CDU-Fraktion im Gemeinderat. „Es gab Austritte und es wird auch noch weiter Austritte geben“, sagt er. Doch das gelte nicht allein für den auf offener Bühne ausgetragenen Streit zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur und Laschets Nominierung. Dieser Prozess sei schon früher losgegangen, als Laschet zum Parteivorsitzenden gewählt wurde.

„Es gab Austritte und es wird auch noch weiter Austritte geben.“ Franz Hirschle, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Singen | Bild: privat

Was der CDU-Mann aus dem Hegau bemängelt: Die Parteibasis wurde in seinen Augen nicht ausreichend eingebunden. Viele Stimmen hätten das gefordert, unter ihnen zum Beispiel die Junge Union. Doch am Ende hat ein Parteitag mit etwa 1000 Delegierten über den Parteivorsitz entschieden, über die Kanzlerkandidatur sogar nur der Bundesvorstand, der aus etwa 40 Mitgliedern besteht. Bei Hirschle macht sich dabei Unbehagen breit: „Die Leute sind selbstbewusster geworden und wollen kein Geklüngel.“ Daher müsse man die Parteibasis künftig besser einbinden.

Um ihn geht es: Armin Laschet, Kanzlerkandidat von CDU und CSU. | Bild: Oliver Berg / dpa

Die Partei muss moderner werden, findet Hirschle

Die Zeiten hätten sich seit Franz-Josef Strauß und Helmut Kohl eben geändert, da müsse auch seine Partei lernen, jünger, urbaner und frecher zu werden. Andere Parteien seien in der K-Frage besser vorgegangen, sagt der Singener Vorsitzende mit kritischem Blick auf die eigene Partei – die Grünen oder die SPD zum Beispiel. In der CDU habe es keine Fahrplan gegeben.

Hirschles Einschätzung lautet: „Es wird keine Ruhe geben bis zur Wahl.“ Er selbst schließt sich dem Lager an, das Laschet nicht für den geeigneten Kanzlerkandidaten hält: „Ich wäre für Norbert Röttgen gewesen.“ Denn nach 16 Jahren mit einer Kanzlerin würden sich die Menschen einen anderen Anstrich wünschen, in dieser Hinsicht wären in Hirschles Augen Röttgen, Friedrich Merz oder Markus Söder sinnreicher gewesen, sie hätten andere Politik gemacht.