Kaum ist der Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft vorbei, ist das Ehepaar Werner und Reinhilde Klinghoff bereits an intensiven Vorbereitungen für die Fahrt nach Celje an Pfingsten. 42 Musiker der Ensembles „Flötissimo“, „Gitarrissimo“ und „Mobile“ haben beim Festakt begeistert. Nun wird das Musikmärchen noch in Celje im „Celjski Dom“ aufgeführt. Die Ensembles erleben auf der fünftägigen Reise, die drei Mal verschoben wurde, aber auch touristische Höhepunkte in der Region um Celje.

Singen Die Städte Singen und Celje feiern ihre Partnerschaft mit einem großen Festakt Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2018 hat sich das Ehepaar Klinghoff mit dem Projekt beschäftigt. „Die Leiterin des Plesni Forums Gordana Stepanovic hat uns gefragt, ob wir mal wieder was mit dem Ballett zusammen machen wollen“. Als sie im Oktober 2019 den Komponisten Blaz Pucihar kennenlernten, war die Idee geboren, das Märchen mit dem Ballett zusammen für das Jubiläum zu proben. Da die Musik nur für Flöten und Klavier konzipiert war, haben Klinghoffs für das Gitarrenensemble einfach zwei Stimmen dazu komponiert. Für die Musiklehrer Reinhilde und Werner Klinghoff und Andrea Binder waren die Proben im Vorfeld ein großer Kraftakt, denn in der Corona Pandemie lief manches anders. „Wir haben den jungen Musikern Playbacks zur Verfügung gestellt, damit sie zuhause üben konnten“, sagt Reinhilde Klinghoff.