von Sk

Ein Mann hatte in der vergangenen Woche einen 37-Jährigen in Singen im Bereich der Höristraße/Hadwigstraße schwer verletzt, nun hat die Polizei einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes festgenommen. Laut einer gemeinsamen Presseinformation der Polizei und der Staatsanwaltschaft Konstanz haben umfangreiche Ermittlungen und Vernehmungen zur Identifikation des gesuchten Mannes geführt.

Singen Auf der Flucht: Ein unbekannter Täter hat einen 37-Jährigen in Singen schwer verletzt – nun sucht die Polizei nach Zeugen Das könnte Sie auch interessieren

Er soll bei einer körperlichen Auseinandersetzung dem 37-jährigen Opfer mit einem Messer erhebliche Verletzungen zugefügt haben, teilt die Polizei weiter mit. Das Motiv soll im persönlichen Umfeld der Beteiligten liegen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft Konstanz leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 38-Jährigen ein. Er wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Konstanz vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Polizei bittet um Hilfe von Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die das erste Aufeinandertreffen der beiden Männer beziehungsweise den Beginn des Streits am vergangenen Donnerstag gegen 16.45 Uhr in dem verkehrsberuhigten Bereich in Singen wahrgenommen haben, sich unter der Telefon (07531)9950 zu melden.