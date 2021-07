Die Unwetter der jüngsten Vergangenheit und die Hochwasser-Katastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind noch allgegenwärtig. Auch in diversen Singener Ausschusssitzungen wurde das Thema diskutiert. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob Singen auf solche Hochwasserlagen vorbereitet ist. „Wir haben die Katastrophe miterlebt, gibt es auch bei uns Gefahrenbereiche?“, fragte Birgit Kloos (SÖS). Sie sorge sich vor allem um Bereiche wie etwa das Krankenhaus, das direkt unter dem Hohentwiel liege. „Und auch unsere Aach ist randvoll“, sagte sie.

Oberbürgermeister Bernd Häusler gab nur teilweise Entwarnung, denn: „Auch bei uns gibt es Gefahrenlagen.“ Aber man sei in der Stadt auf solche Unwetter vorbereitet, so gut es eben gehe. „Wir haben für solche Fälle einen Notfallplan“, so Häusler weiter. Wobei der Singener Rathauschef zugeben musste: „Gegen solche gigantische Wassermassen können auch wir nichts machen.“ Vielmehr glichen die Wassermassen etwa in der Eifel einem Bombenangriff aus dem Zweiten Weltkrieg.

Bürger sollen sensibilisiert werden

Eberhard Röhm von den Grünen verwies darauf, dass man die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren müsse. Bürger müssten lernen, mit solchen Gefahrenlagen um zugehen, denn diese würden seiner Einschätzung nach in den kommenden Jahren zunehmen.

Besonders im Blick der Stadtverwaltung: Neubaugebiete und Unterführungen. Bei Neubaugebieten erklärte Häusler, dass man vor allem noch mehr auf Hochwassergefahrenkarten achten müsse. „Die Flächen, die bei uns betroffen waren, waren durch die Hochwassergefahrenkarten bekannt“, sagte er. Mit Blick auf die Singener Unterführungen erklärte Häusler, dass es dort ausreichend Pumpen gebe. „Aber die können nicht alles schaffen.“ Das letzte Mal sei etwa die Unterführung in der Bahnhofstraße im Jahr 2015/16 vollgelaufen und die Pumpen seien im Einsatz gewesen.