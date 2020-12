Es hat beinahe den Anschein, als ob Singen nicht zu Ruhe kommt. Nachdem ein Streit zwischen zwei syrischen Familien Anfang Dezember eskalierte und ein 47 Jahre alter Mann erhebliche Verletzungen im Gesicht davontrug, kam es am Dienstag erneut zu einem Polizeieinsatz.

Singen Mehrere Verhaftungen nach brutaler Messerattacke in Singen Das könnte Sie auch interessieren

Auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigte die Pressesprecherin des Polizeireviers Konstanz, Tatjana Deggelmann, dass erneut Einsatzkräfte ausrücken mussten. So habe die Sonderkommission der Kriminalpolizei Rottweil im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Attacke vom 14. Dezember eine Wohnung in der Romeiastraße in Singen durchsucht. Laut Presseinformation der Polizei waren auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums an dem Einsatz beteiligt.

Singen Nach Messerattacke in Singener Südstadt sechs Verdächtige in Untersuchungshaft Das könnte Sie auch interessieren

In der Wohnung wurden mehrere Personen festgestellt, darunter zwei gesuchte Tatverdächtige im Alter von 22 und 23 Jahren. Beide wurden im Anschluss an die Durchsuchung von den Beamten festgenommen, teilt die Polizei weiter mit. Beide Personen wurden noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Allerdings konnte die Polizei noch nicht alle Verdächtigen stellen: Eine männliche 24-jährige Person ist weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, heißt es weiter.

Angriff auf einen Kleinbus am 14. Dezember

Der Familienstreit sorgte besonders am 14. Dezember für Aufsehen: Mehrere Personen haben einen Angriff auf die Insassen eines Kleinbusses in der Rielasinger-Straße verübt. Dabei wurde die Insassen unter anderem mit einem Messer schwer verletzt. Ein 42-jähriger Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Zwei Mitfahrer im Alter von 28 und 53 Jahren trugen durch die Attacke ebenfalls schwere Verletzungen davon.

Singen Polizei fahndet weiter nach Angriff auf Kleinbus in Singener Südstadt Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem 22- und 23-jährigen Tatverdächtigen ist die Anzahl an festgenommenen Personen auf sieben angewachsen. Zwei davon, ein 20- und ein 38-Jähriger, wurden ins Gefängnis gebracht. Die Kriminalpolizei Rottweil hat eine Sonderkommission eingerichtet und bittet Zeugen sich unter Telefon (07 41) 477 888 zu melden.