Gemeinsam raus aus dem Krisenmodus – das ist das erklärte Ziel einer Willkommensaktion der Singener Einzelhändel. Mit einer Vielzahl an Aktionen soll die Innenstadt nach dem harten Lockdown verteilt über den ganzen Sommer wieder nach und nach mit Leben gefüllt werden. Der Startschuss ist schon am kommenden Samstag, 12. Juni. Die Hoffnungen auf einen Re-Start des Singener Handels in der Innenstadt und im Singener Süden ist groß. „Die Inzidenzzahlen der letzten Tage liegen gut unter 50 pro 100.000 Einwohner. Inzwischen können die Besucher der Stadt wieder aus allen Richtungen kommen“, betonte Gerd Springe, Vorsitzender des Standortmarketingvereins Singen aktiv, beim Auftakt der Aktion „Herzlich willkommen“.

Jeden Samstag werden bis Mitte Oktober im Kernzeitenfenster zwischen 11 und 15 Uhr Unterhaltung, Thementage sowie Musik und Kunst den Aufenthalt der Gäste in Singen bereichern. Oder wie es Gerd Springe formuliert: „Ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern und die Stadt als Ort der Begegnung endlich wieder erlebbar machen.“ Alles natürlich unter Einhaltung der notwendigen Corona-Regelungen. Und dafür ziehen viele Kräfte an einem Strang: Neben Singen aktiv, werden sich auch die IG Singen Süd, der City Ring, das Cano, die Sparkasse Hegau-Bodensee und die Stadt Singen an der Aktion beteiligen.

Aktion soll Mut machen nach schwerer Zeit

Laut Gerd Springe solle die Aktion Mut machen nach einer anspruchsvollen Zeit, in der nahezu die gesamten Einnahmen des Handels weggebrochen seien. Gleichzeitig solle die Strategie wieder für eine Stärkung der Innenstadt sorgen. Denn die Nöte der Händel sind groß, wie Springe betonte: „Wenn wir jetzt nicht handeln, führt das zu einer Verödung unserer Innenstadt.“ Der Handel könne die verpassten Einnahmen nicht wieder aufholen.

Eine leere Innenstadt will niemand: Nach dem Lockdown soll wieder Leben nach Singen kommen. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Bei aller Euphorie macht Geschäftsführerin von Singen aktiv, Claudia Kessler-Franzen, auch deutlich: Der Singener Handel habe sich auch während des Lockdowns nicht die Hände in den Schoss gelegt: „Unsere Händler waren immer aktiv – auch während der Schließung.“ Sie betonte dabei, wie wichtig es für die Menschen sei, sich in der Innenstadt wieder zu treffen, miteinander zu sprechen oder einfach durch die Straßen zu bummeln. „Und dies alles, ohne sich vorher zu verabreden, einfach spontan“, so Kessler-Franzen. Philipp Künz, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei, sieht dies ähnlich: „Wir wollen wieder das altgewohnte Bild mit Menschen in unserer Innenstadt sehen.“ Unterstützung für die Aktion gibt es auch aus dem Cano. Leiterin Carolin Faustmann betonte, dass es das Ziel und die Aufgabe sei, Kunden zurückzugewinnen.

Kritik aus dem Handel geht nach Stuttgart

Auch Dirk Oehle, Vorsitzender der IG Singen Süd, hofft auf den Neustart des Handels. Nach Zeiten des harten Lockdowns schwingt bei ihm aber auch eine gehörige Portion Ärger mit. „Wir können nur gemeinschaftlich nach vorne gehen“, sagt er und ergänzt: „Aber die ganzen Brandbriefe, die unsere Not geschildert haben, sind in Stuttgart nicht gehört worden.“ Mit Aktionen wie dieser würden die Händler in Singen nun selbst versuchen, sich aus der Misere zu ziehen: „Wir werden die Handelsstadt Singen zu alter Stärke führen.“

OB Bernd Häusler lobt das Engagement und das Durchhaltevermögen der Händler. Vor allem mit Blick auf deren Zusammengehörigkeit. Damit Singen auch weiterhin eine der führende Einkaufstädte im Landkreis bleibe, habe die Stadt in den vergangenen Jahren rund zehn Millionen Euro in die Infrastruktur investiert. Allen voran am neuen Busbahnhof und der Hegaustraße. „Wir wollen neben Handel und Gastronomie auch die Aufenthaltsqualität bei uns in Singen ausbauen“, so Häusler.