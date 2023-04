Singen vor 3 Stunden

Nach dem Aus in der Lessingstraße: Post plant neue Filiale in der Singener Nordstadt

Nur noch eine Post in Singen? Das kann und soll so nicht bleiben: Nach dem plötzlichen Aus der Filiale in der Lessingstraße zu Beginn des Jahres sind die Verhandlungen über einen neuen Standort weit voran geschritten.