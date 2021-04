Von außen sind die Schäden eigentlich kaum zu sehen. Lediglich eine schwarze Abdeckung auf dem Dach der Robert-Gerwig-Schule (RGS) in Singen zeugt davon, dass vor wenigen Wochen ein Feuer unter dem Dachstuhl für einen Großeinsatz der Feuerwehr und für sorgenvolle Gesichter bei der Schulleitung gesorgt hatte. Die Schule selbst blieb für die Schüler für den Präsenzunterricht bis nach Ostern geschlossen. „Das Schulgebäude ist in der Zwischenzeit für den Schulbetrieb wieder freigegeben – wenn Corona nicht wäre“, berichtet Carsten Zeleny, Projektleiter beim Landratsamt Konstanz. Der Landkreis ist Schulträger der RGS.

Singen Nach dem Feuer in der Robert-Gerwig-Schule: So groß ist der Schaden nach der Brandnacht Das könnte Sie auch interessieren

Derzeit laufen die Aufräum- und Rückbauarbeiten. Denn gerade der Bereich im vierten Obergeschoss, also dort wo das Feuer ausgebrochen sei, sei noch stark beschädigt. „Die Hälfte des vierten Geschosses sowie große Teile des Dachstuhls sind noch nicht nutzbar“, sagt Zeleny. Hinzukommen drei weitere Räume, in denen durch das Löschwasser Schäden entstanden seien, und die deshalb ebenfalls nicht benutzt werden können. Zwei davon befinden sind im dritten, einer im zweiten Obergeschoss. Aber Zeleny betont auch, dass nicht das Löschwasser, sondern der Brand und vor allem die Rauchentwicklung die größten Schäden verursacht hätten.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Was war geschehen? In der Nacht vom 22. auf den 23. März brach in der RGS in einem Technikraum ein Feuer aus. Was genau zu dem Brand geführt hat, ist derzeit noch nicht gänzlich geklärt. „Wir warten noch auf die Ergebnisse des Sachverständigen“, sagt Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann. Sie rechne damit, dass die Ergebnisse bis Ende April/Anfang Mai vorliegen werden. Laut Angaben von Feuerwehr und Polizei aus der Brandnacht könnte ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich gewesen sein. Der Schaden, der dabei entstand, ist erheblich. Die Polizei bezifferte ihn in der Nacht auf rund 750.000 Euro. „Die Schadenshöhe ist aber derzeit noch nicht genau ermittelt, da die Aufräumarbeiten in den beschädigten Bereichen noch laufen“, betont Zeleny.