Eine Frau hat mehrfach das Leben ihres Partners bedroht: Im Mai 2020 ging sie mit Messern aus einem Messerblock auf ihn los, im Dezember fügte sie ihm mit einer Axt mehrere Schnitte zu. Und er ist nicht der einzige Geschädigte: Sie saß schon einmal wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft. Warum die Angeklagte dennoch nicht ins Gefängnis muss, wurde bei einer Verhandlung am Landgericht Konstanz deutlich.

Der Weihnachtstag 2020 begann für einen 48 Jahre alten Mann blutig. Mit mehreren Schnitten am Rücken sowie an den Armen lief er, nur notdürftig bekleidet, aus einer Wohnung auf den Herz-Jesu-Platz in Singen. Seine Partnerin hatte ihn attackiert. Es