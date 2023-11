Der Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen im Einkaufszentrum Cano beschäftigt auch Tage später Polizei und Öffentlichkeit. Ein 26-Jähriger hatte bei der handfesten Auseinandersetzung schlichten wollen und war von einem unbekannten jungen Mann mit einem Messer bedroht worden, wie die Polizei bereits kurz nach dem Vorfall am Mittwoch, 25. Oktober, mitgeteilt hatte. Die Jugendlichen aus dem Raum Stockach und dem Bereich Singen waren geflüchtet, noch ehe die Beamten eintraf.

Das Einkaufszentrum arbeite in der Sache eng mit der Polizei zusammen, teilt Centermanagerin Kitty Molnar nun auf Anfrage mit. Der Vorfall habe sich im Bereich des Foodcourts (also der Gastronomie) ereignet. Auch Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann bestätigt das auf Anfrage. Der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums sei zu dieser Zeit im Center unterwegs gewesen, erklärt Molnar nun. Zu einem Eingriff von dessen Seite sei es bei der Auseinandersetzung allerdings nicht gekommen.

An starken Tagen mehr Sicherheitsmitarbeiter

Dennoch werde die Zahl der Sicherheitsmitarbeiter künftig erhöht, zumindest an den Tagen mit hohem Besucherandrang, also Freitag und Samstag. Dies geschehe allerdings generell in den Wintermonaten, die als besonders frequenzstark gelten, so Molnar.

Hat die Polizei noch Neuigkeiten zu dem Fall? Hinweise seien nach der Veröffentlichung einer ersten Meldung bislang nicht eingegangen, erklärt Polizeisprecherin Deggelmann. Schon kurz nach dem Vorfall konnten Polizisten aber einen 15- und einen 16-Jährigen im Rahmen einer Fahndung kontrollieren, wie es in der ersten Polizeimeldung hieß.