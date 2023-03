Gleich zwei Mal wird die Jugendmusikschule Singen (JMS) in diesem Jahr beim 60. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ vom 25. Mai bis 2. Juni in Zwickau vertreten sein: mit Vio Engel und Naomi Waczakowski in der Ensemblewertung Blockflöte und mit Hendrik Böttcher in der Solowertung Klavier. Dies gibt die Jugendmusikschule in einer Pressemitteilung bekannt.

Vio Engel und Naomi Waczakowski traten im Landeswettbewerb in Künzelsau in der Altersgruppe 3 an und erspielten sich mit 24 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Sie sind Schülerinnen von Andrea Binder (JMS) und Reinhilde Klinghoff-Kühn (Musikschule Westlicher Hegau). Hendrik Böttcher spielte ebenfalls in der Altersgruppe 3 und erreichte mit 23 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in der Solowertung Klavier. Er ist Schüler bei Viktoria Posina. Diese konnte beim Landeswettbewerb mit einer weiteren Schülerin erfolgreich abschneiden: Alyssa Grimm, Altersgruppe 2, erreichte mit 23 Punkten einen ersten Preis in der Solowertung Klavier.

Der bundesweite Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist laut eigener Internetseite „eine der renommiertesten bundesweiten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen.“ Seit der Gründung 1963 haben über eine Million Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland und aus über 35 deutschen Schulen im Ausland daran teilgenommen. Für viele von ihnen war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere.