Weihnachten steht langsam, aber sicher vor der Tür, und die 40 Sänger des Pop-Corner-Chors Singen möchten mit fröhlichen, gefühlvollen und besinnlichen Stücken sowie bekannten Weihnachtsliedern auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen, wie der Chor in einer Mitteilung schreibt. Und das bei einem Konzert am Samstag, 25. November, ab 19.30 Uhr in der Sky-Lounge des Museums Mac2. Mit dabei ist laut Mitteilung der Männergesangverein Liederkranz Weiterdingen, der unter dem Dirigat von Guido Oelke einige Weihnachtslieder aus seinem Repertoire beisteuern wird.

Seit mittlerweile 17 Jahren sei der Pop-Corner-Chor ein fester Bestandteil im Singener Musikgeschehen. Unter der Leitung von Melinda Liebermann werde wöchentlich geprobt, um neue Stücke einzustudieren und das vorhandene, über die Jahre angesammelte Repertoire an Pop-, Musical-, Gospel- und Weihnachtsliedern zu pflegen. Eine gehörige Portion Engagement sowie viel Liebe und Leidenschaft für die Musik beziehungsweise den Gesang seien dafür natürlich die Grundlage.

Unterstützt und bei Konzerten begleitet wird der Chor, so die Mitteilung, von der international bekannten Pianistin Cristina Marton, die neben ihrer Konzerttätigkeit auch an der Jugendmusikschule in Singen unterrichte.

Der Eintritt zum Konzert kostet 16 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf beim Restaurant Park1 sind es 14 Euro. Das musikalische Erlebnis können Interessierte laut Mitteilung auch mit einem Weihnachtsdinner im Restaurant Park1 des Mac1 kombinieren. Kosten: 55 Euro. Die Kombi-Karte gibt es nur im Vorverkauf und in begrenzter Zahl. Weitere Infos im Internet unter www.popcorner-chor.com.