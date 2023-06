Ein Bohlinger sollte man sein, denn die Bürger im Singener Stadtteil werden in diesen Wochen zur 1250-Jahr-Feier ihres Dorfes reich beschenkt. Nach den Auftritten des Kirchenchors und der Jugendkantorei sorgte nun der Musikverein für einen neuerlich fulminanten Konzertabend auf der Festbühne am Kirchplatz. Rund 400 Besucher wurden mit einer Fülle an musikalischen und gesanglichen Darbietungen verzückt, so etwa zum Finale, als Dirigent Klaus Matt zum Mikrofon griff und das Friedenslied von Udo Lindenberg „Komm wir ziehen in den Frieden“ sang. Zu dieser glänzenden Choreographie mit der Musikkapelle stimmten die Besucher als großen Chor ein und sangen die Friedensbotschaft mit. Das war ein Gänsehauterlebnis.

Der Musikverein Bohlingen grübelte in der Planung, wie dieses Konzert würdig gefeiert werden könne. „Die Idee ergab sich dann aus der Jubiläumszahl 1250, ein Orchester, zwei Dirigenten und 50 Musiker, das war unser Ziel“, sagte die erste Vorsitzende Heike Erb bei ihrer Begrüßung. Für das Konzert wuchs die Anzahl auf 58 Musiker an, viele ehemalige Musiker hatten Lust an diesem tollen Projekt mitzumachen. Als großes Ensemble mit Musikern, den beiden Dirigenten Klaus und Roland Matt und den Solisten wurden tolle Arrangements aufgeführt, vom „Fluch der Karibik“, einer Hommage an Elvis Presley und vielen bekannten Titeln von legendären Gruppen und Musikergrößen wie BAP, Westernhagen und Grönemeyer. Passend zu Nenas Popsong stiegen tatsächlich 99 Luftballons in den Bohlinger Abendhimmel empor. „Ich bin total begeistert von diesem Konzert und dem herzlichen Wiedersehen. Beim Musikverein habe ich zehn Jahre die Trompete gespielt“, sagte Klaus Waldraff, der aus dem Berchtesgadener Land gekommen ist.

Einen großen Bahnhof gab es für den Bariton-Saxophonisten Franz Maucher, der nach 60 Jahren als Vollblutmusiker verabschiedet wurde. Er begann 1963 mit elf Jahren in seinem Geburtsort Blönried bei Aulendorf mit der Musik im Verein. Der Liebe zu seiner Frau Margot wegen zog er 1979 nach Bohlingen und bat um Aufnahme im Musikverein. „Ein Schwabe in Bohlingen, um Gottes Willen“, erinnerten sich Weggefährten. „Aus dem Schwabe wurde ein liebenswürdiger, hilfsbereiter und freundschaftlicher Mensch, den wir überaus schätzen“, sagte Berthold Riedmann über seinen Musikerkollegen. Maucher habe in der Vorstandschaft aktiv mitgearbeitet und sei bei allen Festen des Vereins als Küchenchef eine große Stütze gewesen. Seine Musikerkollegen und die 400 Besucher verabschiedeten Franz Maucher mit stehenden Ovationen in seinen Musiker-Ruhestand. Johannes Steppacher vom Blasmusikverband Hegau-Bodensee überreichte Maucher für 60 Jahre Blasmusik eine Urkunde und die Ehrennadel in Gold mit Diamant der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände.