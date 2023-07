Herr Lubert, kurz erklärt: Wer sind

GlasBlasSing?

GlasBlasSing, das sind drei Musiker, die Musik auf Flaschen machen. Es sind unterschiedlich gefüllte Flaschen, auf die wir klopfen, schlagen, klimpern, zupfen, die wir ploppen, schütteln, knistern, werfen, fangen, knicken, oder in die wir pusten. Wir covern Lieder, aber wir haben auch eigene Songs im Gepäck. Und außerdem erzählen wir während des Programms jede Menge Quatsch. Das, was wir auf den Bühnen in Deutschland, der Schweiz und Österreich machen, ist ein ganz buntes Musik-Comedy-Programm, das voller Überraschungen steckt.

Welche Musikrichtung spielen Sie,

welches Genre?

Da sind wir total offen und das beinhaltet so ziemlich alles, von Klassik bis Hip-Hop. Alles, was man auf Flaschen spielen kann, verwurschteln wir zu Musik. Ist ja klar, wenn drei Männer auf Flaschen Musik machen, dann sieht das ohnehin schon lustig aus. Aber wir erzählen auch davon, was uns in unserem Flaschen-Musik-Alltag so alles passiert. Wir spielen Melodien und singen dazu und so wie wir die Lieder umsetzten, haben sie ihren ganz eigenen Charakter und ihre Komik.

Anfangs sind Sie noch zu fünft gewesen, mittlerweile nur noch zu Dritt. Wie kam es dazu?

Ja, das ist indessen so in der Musik, dass sich jeder weiterentwickelt und der eine oder andere eben etwas Neues macht. Anstatt die zwei Kollegen, die ausgestiegen sind, zu ersetzen, haben wir sie durch zwei Loopgeräte ersetzt. Wir waren selbst überrascht, welche Klangvielfalt wir damit erreichen konnten und wie gut das funktioniert. Das klingt sogar besser, als in der Ursprungsbesetzung.

Sie machen das ja schon recht lange. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Wir sind ja alles richtige Musiker, die Instrumente beherrschen und hatten irgendwann die Schnauze voll, unsere Musikinstrumente und Verstärker durch die Gegend zu schleppen. In unserem Proberaum stand sowieso immer ein Kasten Bier und dann sind wir eher zufällig auf die Idee gekommen, mit den Flaschen Musik zu machen. Wir haben das auf der Straße in Berlin ausprobiert und dabei festgestellt, dass die Passanten ebenso viel Freude daran hatten, wie wir selbst. Also sind wir drangeblieben, haben ein Programm geschrieben, kräftig geprobt und sind nun seit dem Jahr 2007 auf den Bühnen der Theater und Clubs unterwegs.

Nach welchen Kriterien werden die

Stücke ausgesucht?

Das ist unterschiedlich und wir schöpfen dabei querbeet aus dem musikalischen Gemüsegarten. In der Regel nehmen wir ein Stück, das uns selbst gut gefällt und stellen wir uns die Frage: Können wir das umsetzten? Zudem prüfen wir, ob es einen künstlerischen Effekt zulässt, den wir einbringen können, sodass es kein eins zu eins Cover wird. Manchmal dauert es bis zu einem halben Jahr, bis wir ein Stück fertig haben, mit dem wir dann wirklich glücklich sind.

Sachen wie Songs von Depeche Mode, Songs der 80er- und 90er-Jahre funktionieren ja super, aber welche Stücke lassen sich schlecht umsetzen?

Die Musik der 90er-Jahre hatte noch so etwas wie eine erkennbare Melodie und daher funktioniert das gut. Auch Klassik klappt prima. Wir nennen das immer spaßhaft „Zirkusnummer“, weil es so schöne, prägnante Melodien sind. Die gehen halt immer. Schwierig wird es bei aktuellen Liedern, die beliebige Soundflächen haben, die sind wirklich schwer umsetzbar.

Wie muss ich mir das vorstellen, haben Sie auf Reisen statt der Instrumente nun paar Bierkästen mit, deren Flaschen unterschiedlich gefüllt sind? Wie entsteht eine „Tastatur“?

Wir haben in der Tat Flaschen, die wir anhand einer Klavier-App „stimmen“. Wir füllen sie so weit mit Wasser, bis der Ton, den wir brauchen, passt. Dann kommt ein Deckel auf die Flasche und nach drei bis vier Veranstaltungen müssen wir noch einmal „nachstimmen“.

Am Mittwoch, 19. Juli, sind Sie mit dem Programm Happy Hour in der Gems: Worauf darf sich das Publikum freuen?

Definitiv auf einen lustigen, bunten Musik- und Comedy-Abend mit Instrumenten, die man in der Form noch nicht erlebt hat. Und wenn wir nach der Vorstellung mit den Leuten ins Gespräch kommen, dann hören wir immer wieder, dass sie ohne große Erwartungen gekommen sind und voller Enthusiasmus und Verwunderung wieder gehen. Und dass es dem Singener Publikum ebenso geht, darauf hoffen wir.

Zur Band GlasBlasSing das sind die Musiker Jan Lubert (Fritze), Andreas Lubert (Endie) und David Möhring (Möhre). Die Musiker bieten ein Musik- und Comedy-Programm, bei dem sie auf unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllten Flaschen musizieren. GlasBlasSing gastiert am Mittwoch, 19. Juli, um 20 Uhr im Rahmen des Gems-Open Air in Singen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal statt.

das sind die Musiker Jan Lubert (Fritze), Andreas Lubert (Endie) und David Möhring (Möhre). Die Musiker bieten ein Musik- und Comedy-Programm, bei dem sie auf unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllten Flaschen musizieren. GlasBlasSing gastiert am Mittwoch, 19. Juli, um 20 Uhr im Rahmen des Gems-Open Air in Singen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal statt. Eintrittskarten für den Auftritt gibt es unter der Telefonnummer 07731 66557 oder im Internet unter der Adresse www.diegems.de (nic)