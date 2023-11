Wer die Inhalte von Songs aus den 1980er Jahren genauer unter die Lupe nehmen möchte, der hat am Samstag, 4. November, in der Singener Stadthalle dazu die Gelegenheit. Dann gastiert das Ensemble von „SWR1 Pop und Poesie“ und verspricht großartige Musik und Unterhaltung. Die Idee hinter dem Konzept? Wir hören ein Lied, trällern es mit, manchmal kennen wir den Text – meist jedoch nur in groben Zügen. Aber wer macht sich schon Gedanken über den Inhalt? Geht es wirklich in einem Stück, das in Moll geschrieben ist, um Kummer, um Leid? Und verbirgt sich hinter der spritzigen Up-Tempo-Nummer wahrhaftig eine lustige, lebendige Geschichte? Seit vielen Jahren nehmen die Akteure von „SWR 1 Pop und Poesie“ das Publikum mit auf eine Reise durch die Lieder der vergangenen Jahrzehnte und beleuchten dabei die Geschichte, die hinter einem Song steckt.

Das neunköpfige Ensemble, zusammengestellt aus bekannten Musikern und Schauspielern, präsentiert die Songs live, übersetzt sie und sorgt für einen Abend voller Überraschungsmomente. Der Veranstalter Karoevents verspricht: „SWR1 Pop und Poesie“ hat für den Auftritt ein tolles Paket geschnürt, denn die Songs der 80er stehen für musikalische Energie und Lebensgeist. Wohl kaum ein anderes Jahrzehnt war musikalisch so breit aufgestellt, denn zu Pop, Rock und Punk gesellten sich auch neue Musikrichtungen wie New Wave und Synthie-Pop.

Durch das Programm führen SWR1 Baden-Württemberg-Moderator Jochen Stöckle und Radio-Urgestein Matthias Holtmann. Stöckle, als Kind der 80er und somit aufgewachsen mit der Musik von Bands wie A-ha, AC/DC und Depeche Mode sowie Holtmann werden mit dem Publikum Geschichten und Erinnerungen teilen und so eine musikalisch spannende Zeit zum Leben erwecken. Termin für die Veranstaltung: Samstag, 4. November, 20 Uhr in der Singener Stadthalle. Tickets: Telefon 07641-96282840, www.karoevents.de und alle bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.