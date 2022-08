Einen Diebstahl haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 12 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, auf der Radolfzeller Straße begangen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Täter stahlen ein schwarzes Motorrad Sky Team Gorilla mit dem amtlichen Kennzeichen „STO-C 14“. Das Motorrad stand wegen einer Panne an der Bushaltestelle „Waldsiedlung“ und hat rechts- und linksseitig am Tank auffällige „Ducati“- Aufkleber. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Zweirads nimmt die Polizei in Singen unter (07731) 888-0, entgegen.