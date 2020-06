Inmitten der Engener Altstadt steht das Kornhaus. Das große, historische Gebäude steht seit geraumer Zeit leer und ist sanierungsbedürftig. Was könnte man aus dem Kornhaus machen? Wohnraum, Kulturstätte, Ladengeschäft oder auch eine Mischform. Überlegungen gab es bereits einige. Jetzt hat die Stadt für die Suche nach neuen Nutzungsmöglichkeiten eine einmalige Hilfe zur Verfügung gestellt bekommen. Das Kornhaus ist eines von zwei historischen Gebäuden in Baden-Württemberg, die in das bundesweite Forschungsprojekt „Entwicklungsperspektiven für historische Schlüsselgebäude„ aufgenommen wurde. Bundesweit wurden sechs Modellprojekte aufgenommen.

Auf der Suche nach Entwicklungspotenzialen

Aktuell, so Heike Bezikofer, Leiterin des Engener Bauamtes, befinde man sich auf der Suche nach Investoren für die Sanierung des Kornhauses. Wirtschaftlich interessant sei das Projekt für mögliche Geldgeber, da das Kornhaus Teil des Sanierungsgebiets Altstadt ist, für das öffentliche Gelder fließen. Grundsätzlich sei der Gemeinderat offen was die künftige Nutzung des Kornhauses angeht, so Bezikofer. Sie erhofft sich von der Aufnahme in das Forschungsprojekt, dass die Entwicklungspotenziale des Gebäudes aufgezeigt werden.

Forschungsprojekt als Geben und Nehmen

Das Forschungsprojekt will den kommunalen Umgang mit historisch wertvollen Schlüsselgebäuden in Quartieren der Städtebauförderung untersuchen. Im Gegenzug sollen Machbarkeitsstudien, die im Rahmen der Untersuchung angestellt werden, Handlungsperspektiven für die Kommune schaffen. Ziel sei es, so die Beschreibung zum Projekt, dass praktische Erkenntnisse gewonnen werden, die auf andere Schlüsselgebäude übertragen werden können.