von Anina Kemmerling

Wartezeiten beim Kinderarzt stellen die Geduld kleiner Patienten auf die Probe. Wenn Langeweile und Nervosität aufeinandertreffen, fühlt sich jedes noch so kurze Warten schnell wie eine Ewigkeit an. Im Wartezimmer der Kinderklinik in Singen gibt es seit Kurzem eine ungewöhnliche Vitrine, die das Warten auf den Arzt verkürzen soll. In ihr befindet sich eine Miniatur-Modellwelt, die von Kindern per Tastendruck zum Leben erweckt werden kann.

Gesponsert wurde das Vitrinen-Projekt vom Lions Club Radolfzell-Singen. „Das Engagement im Gesundheitssystem ist ein Teil der sozialen Projekte unseres Clubs“, erklärt Aram Bani, ehemaliger Lions-Club-Präsident.

Die Modellbau-Miniaturwelt: Mittels Tastendruck können die Miniturwelten der spielerisch-phantasievollen Vitrine in Bewegung gebracht werden. | Bild: Anina Kemmerling

Die Idee, die Singener Kinderklinik zu unterstützen, entstand bereits vor über einem Jahr. In Zusammenarbeit mit dem Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche, Andreas Trotter, konnte das Modellvitrinen-Projekt nun umgesetzt werden.

„Bei den Kindern kommt die Vitrine super an“, sagt Trotter. Und es ist nicht die einzige Modellwelt, die in der Kinderklinik aufzufinden ist.

Schon seit Längerem schmückt eine Modelleisenbahn den Eingangsbereich der Klinik. Durch die Eisenbahn traten Chefarzt Trotter und der Ingenieur und Modell-Architekt Matthias Armbruster in engeren Kontakt. „Als die Anfrage des Lion Clubs kam, wusste ich auf wen ich zurückgreifen kann“, erzählt Trotter.

Alles in Handarbeit

Armbruster baut all seine Vitrinen selbst. Je nach Größe und Art könne der Bau eines Modells bis zu vier Monate dauern, so Armbruster. Eine kleinere Vitrine, wie sie im Wartezimmer der Kinderklinik steht, benötigt etwa einen Monat.

Da alles Handarbeit ist, ist der gesamte Bauprozess sehr zeitintensiv und kostspielig: „Es dauert lange, bis alles so funktioniert, wie es in Singen zu sehen ist“, sagt Armbruster.

Denn Armbrusters Vitrinen sind nicht nur zum bloßen Anschauen gedacht. Mittels Tastendruck können Bewegungen und Geräusche erzeugt werden. In nächster Zeit will er das Modellkonzept weiteren Kinderärzten vorstellen.