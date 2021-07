Ein Mann soll an der Fußgängerampel in der August-Ruf-Straße Richtung Heinrich-Weber-Platz laut Polizei am Mittwoch gegen 13 Uhr einer dort wartenden, 53-jährigen Frau zwei Mal auf das Gesäß geklopft und dabei eine sexuell abfällige Bemerkung gemacht haben. Danach soll er in Richtung des dortigen Discounters weitergegangen sein. Laut Polizei war der ungepflegt wirkende Tatverdächtige etwa 1,50 Meter groß mit lockigen Haaren. Zuvor soll er noch mit einem Kind gespielt haben.

Den Zwischenfall müsste auch eine Personengruppe gesehen haben, die zum selben Zeitpunkt an der Ampel wartete. Die Kriminalpolizei Konstanz hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise, Telefon (07531) 995-0.