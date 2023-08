Ein Unbekannter soll sich am Dienstag zwischen 11 und 14 Uhr in ein Wohnhaus an der Lummoldstraße in Singen eingeschlichen und ein älteres Ehepaar bestohlen haben. Er verschaffte sich laut Polizei unbefugt Zutritt zur Wohnung und habe aus einer Kommode mehrere Schmuckstücke und Wertgegenstände unbemerkt entwendet. Wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist, ist bislang nicht bekannt.

Katrin Rosenthal von der Pressestelle des Polizeipräsidiums weist darauf hin, Haus- und Wohnungstüren stets zu verschließen und die Angebote der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen zu Sicherungsempfehlungen zu nutzen. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.