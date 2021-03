Singen soll aufblühen – zumindest steckt dieser Wunsch hinter einem entsprechenden Antrag der Grünen im Verwaltungs- und Finanzausschuss. Mit der Eröffnung des Cano sowie der Fertigstellung des Bahnhofvorplatzes und der Hegaustraße gehe Singen in der Stadtentwicklung ein ganzes Stück voran. „Uns Grünen ist es wichtig, dass diese Entwicklung mit ökologischen und nachhaltigen Maßnahmen begleitet wird“, betonte die Antragstellerin Regina Henke in einem Schreiben.

Dazu beitragen, dass Singen über mehr Grün im Stadtleben verfügt, solle ein neu ins Leben gerufener Wettbewerb „Singen blüht auf“. Der Wettbewerb könnte sich als Fotowettbewerb gestalten, das heißt die schönsten Beispiele für ein blühendes Singen könnten als Foto eingeschickt werden, so die Intention der Grünen. Laut Stadtrat Eberhard Röhm (Grüne) sollen dadurch Anreize geschaffen werden, dass auch kleine Ecken begrünt werden. „Wenn einer damit anfängt, ziehen andere nach“, sagte er.

Lob von OB Häusler

OB Bernd Häusle begrüßte den Vorschlag. „Der Wettbewerb könnte dazu beitragen, dass Singen aufblüht.“ Laut dem Rathauschef könnte der Wettbewerb bereits im April 2021 starten. Als Zeitraum sei Mai bis Juli vorgesehen und für die Gewinner sollen Preise ausgelobt werden.

OB Häusler bezeichnete es als sinnvoll, Flächen ökologisch aufzuwerten. Allerdings betonte er auch, dass dies schon an vielen Stellen sichtbar sei. Etwa durch die vom Gemeinderat auf den Weg gebrachten zwölf Hektar großen Blühstreifen und 18 Hektar großen Altgrasflächen, die vorrangig dem Schutz von Insekten und Bienen dienen. Oder durch die neuen 160 Streuobstbäume in Bohlingen sowie Beuren oder die 18.000 neuen Bäume, die als Ersatz im Friedinger Wald gepflanzt wurden. „Singen hat an der Aktion ‚1000 Gemeinden, 1000 Bäume‘ mitgemacht. Dadurch wurden in Bohlingen, auch durch eine Spende der CDU, 1600 Bäume und 2500 Sträucher gepflanzt“, so Häusler. Überhaupt: Laut Häusler verfüge die Stadt über rund 105 Hektar öffentliche Grünflächen innerhalb des bebauten Stadtgebietes. „Das sind etwa 145 Fußballfelder“, so OB Häusler weiter.

Wohin mit dem Streuobst?

Im Gremium kam der Wettbewerb gut an. So sagte Hubertus Both (FW) etwa, dass er sich darauf freue. Er regte an, eine Möglichkeit zu schaffen, damit Bürger Patenschaften für die Streuobstbäume übernehmen können. So könne man auch dafür sorgen, dass das Obst genutzt werde. Regina Brütsch sah dies ähnlich: Sie wünsche sich Hinweise für die Bürger etwa auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände direkt am Spielplatz, dass das Obst gerne genutzt werden dürfe. „Das ist ein Erholungsgebiet und hier liegen Lebensmittel auf dem Boden – das ist sehr schade“, sagte sie. Eberhard Röhm ergänzte, dass es Kommunen gebe, die die öffentlichen Bäume markieren.