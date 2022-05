von Paulina Daiber

lkohol wird von vielen als kulturelles Erbe gesehen – Weinanbau und Schnapsbrennereien haben in Deutschland seit Jahrzehnten Tradition. Doch die Aufklärung über die Risiken von Alkohol kommt oft zu kurz, meint Lars Kiefer, Leiter der Fachstelle Sucht in Singen. Um auf die Probleme von übermäßigem Alkoholkonsum hinzuweisen, hat er zur bevorstehenden bundesweiten Aktionswoche Alkohol, 14. bis 22. Mai, mit seinem Team in Singen Veranstaltungen vorbereitet.

Was einige nicht wissen: Rund zehn Millionen Deutsche trinken mehr Alkohol, als gesund ist, erklärt Kiefer. Aber nur 15 Prozent der Menschen in Deutschland seien in Beratung für Alkoholsüchtige. Das sei im Vergleich zu den Personen, die ein riskantes Konsumverhalten haben, wenig, erklärt er.

Info-Stand in Fußgängerzone

Das will die Fachstelle Sucht in Singen ändern. Um die breite Allgemeinheit anzusprechen, werde es am Dienstag, 17. Mai, von 11 bis 15 Uhr einen Stand in der Fußgängerzone in Singen geben, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Dort sei nicht nur die Fachstelle Sucht, sondern es seien auch die Kriminalprävention Singen, die Bundespolizei und die Deutsche Bahn vertreten, sagt der Leiter der Fachstelle.

In der Aktionswoche sei auch ein Infostand bei der sozialen Tischmesse in Radolfzell geplant, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, so Lars Kiefer. Zudem gebe es einen Workshop für Azubis mit dem Motto Rausch und Risiko. Wichtig sei auch das Thema Alkohol in Betrieben, da viele Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit Alkohol passierten, erklärt der Leiter der Fachstelle. Deshalb gebe es dazu einen Aktionstag in einem Betrieb.

Die Fachstelle Sucht möchte vor allem eines erreichen: Verschiedene gesellschaftliche Gruppen auf die Risiken von Alkohol hinweisen. Denn, so erklärt Lars Kiefer, durch die Aufklärung über die gesundheitlichen Schäden könne verhindert werden, dass Menschen überhaupt an Alkoholsucht erkranken.