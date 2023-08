Die Volkshochschule (VHS) Konstanz passt sich dem stetigen Wandel und den damit verbundenen Herausforderungen für die Gesellschaft an. Unter dem Motto „Transformation braucht Bildung. Mit Resilienz und Kompetenz in die Welt von morgen“ widmet sich die VHS der Entwicklung von neuen Bildungsangeboten. Von September bis Dezember stehen rund 1100 Kurse und Veranstaltungen auf dem Programm, darunter auch 200 Online-Angebote.

„Wir alle stehen in einem großen Transformationsprozess und müssen auf die Veränderungen in der Berufswelt, die Künstliche Intelligenz und die Integration reagieren“, nannte Bürgermeisterin Ute Seifried einige Beispiele bei der Vorstellung des Programms durch Nikola Ferling (VHS Vorstand) und den stellvertretenden Leiter Stephan Kühnle. Mit neuen Angeboten möchte die VHS die Gesellschaft fit machen für kommende Herausforderungen. „Veränderungen sind für uns das Motto der Stunde. In den Kursen können Menschen sich ausprobieren, sich in der Gemeinschaft auseinandersetzen und neu dazulernen“, hob Ferling hervor, dass die VHS Menschen über Bildungsschichten hinweg in Kontakt bringe.

Unter den bewährten Präventions- Angeboten der Gesundheitsbildung zur Förderung der individuellen Widerstandsfähigkeit und Resilienz wies Kühnle besonders auf drei ayurvedische Kochkurse mit der Ernährungs- und Gesundheitsberaterin Bettina Retzbach hin. Wie sie erläuterte, ist Ayurveda eine von der WHO anerkannte indische Wissenschaft und Medizinlehre, die über ganzheitliche Herangehensweise versucht, den Menschen von vornherein gesund zu halten.

Um sich selbst fit zu machen und das Miteinander und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken, stehen im Bereich Politik und Gesellschaft zu den bewährten Kursen auch Vorträge und ganztägige Seminare zur eigenen Gesundheit und den Umgang mit der Krankheit Demenz und auf dem Programm. Im Bereich Bildung seien die Deutsch- und Integrationskurse mit Abstand der größte Programmbereich. „Mit rund 45 Kursen ist die VHS aktuell die größte Anbieterin von Deutsch- und Integrationskursen im Landkreis Konstanz“, so Kühnle.

Auch die VHS-Sprachenschule biete von selten gelernten Sprachen über Mehrsprachenkurse bis hin zu den großen Sprachen Europas eine im Landkreis einmalige Vielfalt. Ab Herbst werden online auch Chinesisch-, Arabisch- und Italienisch-Kurse angeboten.

Abendschulen erfolgreich

Im beruflichen Bereich stehen eine kompakte Online-Schulung zum Thema „Arbeitsorganisation“ und ein Online-Kurs „Marketing für Gründer und Gründerinnen und Selbstständige“ auf dem Programm. Wie Kühne weiter mitteilte, könne die VHS Konstanz auch auf ein erfolgreiches Jahr der VHS-Abendschulen zurückblicken. Interessierte, die einen Realschulabschluss oder das Abitur erlangen möchten, können sich bis spätestens zum Schuljahresbeginn am beruflichen Abendgymnasium in Radolfzell oder an der Abendrealschule in Konstanz anmelden.

Im Fachbereich kulturelle Bildung zeigt die Volkshochschule Singen vom 28. September bis zum 28. Januar 2024 eine Fotoausstellung mit Motiven aus der Umgebung und Reisebildern von Steffen Lutz aus Gailingen. Real erlebbar ist ein kostenloser Stadtrundgang mit Bürgermeisterin Ute Seifried am 28. September um 16 Uhr. Vom Feuerwehrgebäude aus geht es über eine 1,8 Kilometer lange Route bis zum Hallenbad.