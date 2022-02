Im Oktober 2021 ist die Firma LilaConnect GmbH als Betreiber gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen VX Fiber in Zusammenarbeit mit der Stadt Singen gestartet, um die Kernstadt und die Stadtteile mit Glasfaser zu versorgen. Zwei Projektphasen sind geplant: die erste in der Nordstadt und den Stadtteilen, danach soll die Südstadt folgen. Das Ziel ist eine Anschlussquote von 40 Prozent. Dafür will das Unternehmen nach eigenen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionen-Betrag investieren.

Der Zuspruch ist da, aber...

Ein halbes Jahr danach steht fest: „Der Zuspruch der Einwohner ist da“, erklärt Projektmanager Maik Zappe in einer Presseinformation. Gerade die Einfamilienhausbesitzer in Singen und in den Ortsteilen Beuren, Aach, Friedingen und Schlatt hätten sich mehrheitlich für einen Ausbau ausgesprochen und ihre Verträge unterschrieben. Aber in der Gesamtdarstellung für Singen Nord fehlen noch einige Prozente.

Projektmanager Maik Zappe führt dies auf die länger andauernde Verhandlungszeit mit Eigentümern von Mehrfamilienhäusern, Wohnungseigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen zurück. Auf Nachfrage nennt LilaConnect-Sprecherin Nancy Pfaff Zahlen: In den nördlichen Ortsteilen betrage die Anschlussquote rund 30 Prozent. Sie liegt demnach nur wenig unter den anvisierten 40 Prozent. „Singen selbst hinkt noch etwas hinterher, nicht zuletzt durch die noch fehlende Nachfrage in den Mehrfamilienhäusern“, sagt sie.

Vermarktungsphase wird verlängert

Aus diesem Grund wurde die Vermarktungsphase in Singen verlängert. Laut Nancy Pfaff sei als neue Frist für Singen Nord und die umliegenden Ortsteile Mitte April gesetzt worden. Auf die Nachfrage, was passiert, sollte die Anschlussquote nicht erreicht werden, antwortet Pfaff: „Davon gehen wir derzeit nicht aus. Wir möchten gern Singen als Wegbegleiter für die Digitalisierung zur Seite stehen.“ Sollte es dennoch dazu kommen, dass die Quote nicht erfüllt werde, seien die geschlossenen Verträge nichtig und es komme kein Vertrag zu Stande, sagt sie.