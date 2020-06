Ein 56 Jahre alter Mann ist mit seinem Golf auf den Kreisverkehr am EKZ in Singen gefahren und hat damit einen Totalschaden bei seinem Wagen sowie 2000 Euro Schaden am Kreisverkehr verursacht. Das teilt die Polizei mit. Demnach war der Mann schon wegen auffälliger Fahrweise aufgefallen, als der Unfall am Freitag gegen 19.22 Uhr gemeldet wurde. Polizisten trafen den Mann in der Josef-Schüttler-Straße an seinem stark unfallbeschädigten Auto an und veranlassten einen Atemalkoholtest, nachdem sie eine deutliche Alkoholfahne bemerkten. Der Test ergab laut Polizeiangaben deutlich mehr als zwei Promille.

Wie kam der Golf vom EKZ-Kreisel? Polizei sucht Zeugen

Wie der Golf nach dem Unfall vom Kreisverkehr in die Josef-Schüttler-Straße kam, wird noch ermittelt. Zeugen sollen sich mit Hinweisen an die Polizei wenden unter Telefon (0 77 31) 888 0.