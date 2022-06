Eine 37 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend mit über 5 Promille mit einem Auto unterwegs gewesen, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Die Frau sei gegen 18.45 Uhr mit einem Opel Insignia auf das Gelände einer Tankstelle gefahren. Dort habe die Frau medizinische Hilfe benötigt, weshalb ein Rettungswagen gerufen wurde. Da sich die 37-Jährige unkooperativ verhalten habe, kam auch die Polizei dazu. Die Beamten hätten versucht, die Frau zu beruhigen.

Fahrerin muss mit Strafanzeige rechnen

Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest, heißt es im Polizeibericht. Ein freiwilliger Alkoholtest der 37-Jährigen mit einem Ergebnis von über 5,2 Promille habe den Verdacht bestätigt. In der Folge brachte der Rettungswagen die stark betrunkene Frau zur weiteren Untersuchung und zur Abgabe einer Blutprobe in ein Krankenhaus, so die Mitteilung der Polizei. Sie erwarte nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.