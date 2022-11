von Nicola Maria Reimer

Frau Ermer, Sie sind Autorin, Moderatorin und Comedienne. Was macht Ihren Humor aus?

Ich glaube, ich bin im Vergleich zu vielen Menschen erstaunlich verkopft in der Comedy. Bei den Texten, die ich schreibe, lege ich mir jeweils eine Argumentationsstruktur zurecht, die eine Aussage oder Haltung hat. Der Trick ist, dass ich die Texte unterhaltsam und lustig rüberbringe und das Publikum nicht bemerkt, wieviel Struktur in dem ist, was auf der Bühne passiert.

Sie sprechen auf der Bühne gerne über Themen, über die sonst nur hinter vorgehaltener Hand geredet wird. Warum?

Angefangen hat es damit, dass ich auf der Bühne über die Menstruation gesprochen habe. Ich war einfach genervt, dass das immer noch ein Tabuthema ist.

Welche Reaktionen zeigt das Publikum?

Es gab eine durchweg gute Resonanz. 13-Jährige haben meinen Bühnenauftritt zum Anlass genommen, Periodenpartys zu feiern. Aber auch von Seniorinnen habe ich die Rückmeldung bekommen, dass sie durchaus noch etwas Neues gelernt haben oder eine neue Perspektive auf die Menstruation bekamen. Mir hat das viel gegeben, dass ich dem Publikum etwas mitgeben konnte, und deshalb mache ich da auch thematisch weiter.

Lara Ermer und die Sisters of Comedy Lara Ermer, geboren 1996 in Fürth, lebt und textet in Frankfurt. Sie hat ein abgeschlossenes Psychologiestudium, arbeitet allerdings als Autorin, Moderatorin und Comedienne. „Maximal eine Frau pro Show!“, hieß es lange bei Kabarett- und Comedy-Shows. Nicht einverstanden mit dieser Besetzungspolitik haben vor einigen Jahren Künstlerinnen beschlossen, die Sisters of Comedy zu inszenieren, eine Veranstaltung, die deutschlandweit in unterschiedlicher, ausschließlich weiblicher Besetzung stattfindet. Die Künstlerinnen Carmela De Feo, Dagmar Schönleber und Patrizia Moresco (auch am 10. Dezember mit ihrem Soloprogramm in der Gems) organisieren die Events. Die Einnahmen für die Veranstaltung in Singen kommen dem Projekt Freiraum Singen, ein Tagestreff für von Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen, zugute. Tickets für „Sisters of Comedy“ (14. November 2022 um 19.30 Uhr) unter reservix, bei der Gems und an der Abendkasse.

Sie haben auch „Ein offenes Buch – Von idealen Körpern, perfektem Sex und anderen Mythen“ geschrieben. Was war Ihre Motivation?

Der Lappan-Verlag ist auf mich zugekommen und hat mich angefragt, und dann habe ich das mit viel Spaß gemacht.

Warum arbeiten Sie eigentlich nicht als Psychologin? Das Studium haben Sie doch abgeschlossen.

Ich darf mich noch nicht Psychologin nennen, auch wenn ich mein Studium mit dem Bachelor abgeschlossen habe. Dieses Studium ist für mich ein Sicherheitsnetz. Ich hatte nie Ambitionen, auf die Bühne zu gehen, das hat sich irgendwann schleichend ergeben, nach Anfängen im Bereich Poetry Slam. Ich hatte nie vor, dauerhaft als Künstlerin zu leben, sondern wollte es nur so lange machen, wie es funktioniert und Sinn ergibt. Als Selbständige gibt mir das Studium einen doppelten Boden, mich beruflich neu zu orientieren.

Sie bestreiten mittlerweile mehr als 100 Auftritte pro Jahr. Was lieben Sie an dem Leben auf Tour?

Ich war schon immer eine sehr ruhelose Person. Wahrscheinlich habe ich immer den Ort gesucht, an den ich hingehöre. Wenn ich quer durch Deutschland getourt bin und zu meinen Eltern kam, habe ich denen – begeistert von meinen Eindrücken – immer erzählt, wo ich überall wohnen möchte. Aber wahrscheinlich hätte ich an jedem Ort der Welt nach drei Wochen Hummeln im Hintern und würde weiterziehen wollen. Ich bin gerne unterwegs und ebenso beeindruckt von dem Chaos und der Lebendigkeit einer Großstadt wie von den Menschen, denen ich in einer Dorfscheune begegne. Unterschiedliche Städte und Menschen kennenzulernen, macht mich zufrieden.

Am 14. November sind Sie auch unterwegs – mit den Sisters of Comedy in der Singener Gems. Die Einnahmen werden komplett gespendet. Warum beteiligen Sie sich daran?

Ich bin nun schon zum dritten Mal mit dabei und finde, dass es eine tolle Aktion ist. Mit dem Auftritt unterstützen wir ein soziales Projekt in der Stadt, in der wir auftreten. Außerdem beweisen wir, dass die Comedy-Frauen ein abwechslungsreiches, abendfüllendes Programm bestreiten können. Mit tollen Frauen gemeinsam aufzutreten und dabei noch eine gute Sache zu unterstützen, das ist doch schön!

Ihre Kollegin, Musikkabarettistin Tina Häussermann, wird den Abend moderieren. Auch Slammerin Marina Sigle und die international bekannte Magierin Roxanne werden auf der Gems-Bühne stehen. Mit welcher der Künstlerinnen würden Sie gern einmal gemeinsam auftreten?

Es sind alles ganz tolle Künstlerinnen. Aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann für Roxanne, die Magierin, weil ich Kontraste auf der Bühne liebe. Ich glaube, dass sie künstlerisch etwas macht, was weit weg ist von dem, was ich mache. Das wäre wohl spannend.

Im 4. Mai 2023 werden Sie mit Ihrem ersten abendfüllenden Soloprogramm „Zuckerjokes und Peitsche“ in der Gems sein.

Ja, die Tour hat grade angefangen. Gaby Bauer von der Gems hat mich vor vier Jahren mal bei einem Auftritt gesehen und meinte damals: Wenn du mal ein Soloprogramm hast, rufe mich an. Und daher freue ich mich, dass ich mit der Gems eine tolle Location in der Bodenseeregion habe.