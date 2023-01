Zweieinhalb Monate nach dem Start in Singen und dem Hegau blickt Gregory Hönig zufrieden auf die Entwicklung des Geschäfts bei der SÜDKURIER-Tochter City Logistik. „Die Nachfrage steigt langfristig und ist ungebrochen“, sagt Hönig, der für den Vertrieb zuständig ist. Im November hat das Unternehmen seine Arbeit in Singen und dem Hegau aufgenommen, zuvor war das Geschäft in Konstanz und Villingen-Schwenningen gestartet. Damit entstand in Singen eine Form des Warentransports, die es bislang unterm Hohentwiel noch nicht gab: der Transport per Lastenrad, über längere Strecken mit dem Elektroauto. „Dabei spielen wir eine Vorreiterrolle“, sagt Hönig.

Flotte soll vergrößert werden

Erleichtert wurde der Einstieg durch ein Förderprogramm des Bundes unter dem Titel „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Dadurch ist die Lieferung per Lastenrad in den ersten drei Monaten für die Kunden kostenfrei. Vor allem in der Vorweihnachtszeit sei das gut angenommen worden, berichtet Hönig. Doch die Nachfrage bleibe weiter hoch, sodass das Unternehmen auch seine Flotte vergrößern wolle.

Bislang seien etwa eine Handvoll Singener Händler regelmäßige Auftraggeber der City Logistik, erzählt Hönig. Doch nutzen können diese alle Händler in Singen, ausgeliefert werden die Waren in der Stadt Singen und ihren Ortsteilen, aber auch in Hilzingen, Gottmadingen, Rielasingen-Worblingen und Radolfzell. Bei weiteren Strecken oder sehr schweren Waren würde dafür ein Elektroauto genutzt, bis zu 150 Kilogramm könne aber auch das Lastenrad transportieren, sagt Hönig. Getankt würde selbstverständlich Ökostrom.

Für Aufträge gibt es eine Internetseite

Aufträge erteilt man per Formular auf der Internetseite des Unternehmens. Eine Anmeldung oder ein Abo sind nicht notwendig. Das Unternehmen ermöglicht dann kurze Wege zu den Kunden. Denn das Logistikzentrum für die Fahrradtransporte befindet sich in der Singener Bahnhofstraße, sodass auch die Lieferung am selben Tag möglich sei – im Gegensatz zu großen Paketdiensten, die zuerst ein weit entferntes Logistikzentrum anfahren müssen, um ein Paket danach wieder zurück zu transportieren.

Bis Ende Januar unterstützt das Bundesprogramm diese Art der klimaneutralen Lieferung noch. Doch die City Logistik wolle auch danach in Singen und dem Hegau aktiv bleiben, so Hönig. Die Preise für die Lieferung würden sich danach nach Gewicht und Größe der transportierten Ware richten: „Das wird langfristig mit den Händlern vereinbart.“ Nur eine Einschränkung gibt es: Privatpersonen können keine Transportaufträge erteilen.

